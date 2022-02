Ukraina broni się

Szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułeba określił atak jako "inwazję na pełną skalę". Zapowiedział, że Ukraina będzie się "bronić i zwycięży". Choć ukraińskie siły zbrojne w regionie są drugie co do wielkości po rosyjskich, rosyjska armia przewyższa ukraińską niemal we wszystkich dziedzinach. Na zdj. ukraińskie czołgi wjeżdżają do Mariupola, w obwodzie donieckim.