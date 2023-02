Ukraina nazywa "ludobójstwem" przewiezienie dzieci do Rosji

To największa przymusowa deportacja we współczesnej historii – tak minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba nazwał przewiezienie tysięcy dzieci z Ukrainy do Rosji.

Podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie (27.02.2023) Kułeba za pośrednictwem łącz wideo wystosował oświadczenie, w którym powiedział, że „najbardziej mrożącą krew w żyłach zbrodnią jest fakt, że Rosja kradnie ukraińskie dzieci”. Dodał: – To zbrodnia ludobójstwa.

Według badaczy z amerykańskiego uniwersytetu Yale co najmniej 6 tys. ukraińskich dzieci przebywa w ośrodkach na okupowanym Krymie i innych rosyjskich regionach. Raport naukowców wskazuje, że nieletni poddawani są przymusowej reedukacji politycznej. Zidentyfikowano co najmniej 43 obozy dla ukraińskich dzieci, co stanowi większą całość systemu reedukacji wprowadzonego po lutym 2022 ubiegłego roku.

Szefowa MSZ Niemiec: nie spoczniemy

Do sprawy w poniedziałek (27.02.2023) odniosła się również szefowa niemieckiej dyplomacji. Annalena Baerbock pytała w Genewie: – Co może być bardziej nikczemnego niż zabieranie dzieci z domów, z dala od ich przyjaciół i bliskich?

Ukraina: Rosjanie uprowadzają dzieci

Polityczka Zielonych przypomniała losy 15 dzieci porwanych z Chersonia na południu Ukrainy już na początku rosyjskiej inwazji.

– Należą one do niezliczonych ukraińskich dzieci, prawdopodobnie porwanych przez Rosję podczas agresji. Nie spoczniemy, dopóki wszystkie te dzieci nie będą w domu, ponieważ prawa dzieci są prawami człowieka, a prawa człowieka są uniwersalne – mówiła Annalena Baerbock.

W oczekiwaniu na raport ONZ

Agencje przypomniały, że przed rokiem Rada Praw Człowieka ONZ powołała specjalną komisję śledczą do zbadania naruszeń praw człowieka podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapowiedziano wówczas zabezpieczenie dowodów na poczet przyszłych postępowań sądowych.

Raport z ustaleniami komisji ma zostać opublikowany 20 marca. Mandat śledczych został udzielony tylko na rok. Szefowa niemieckiej dyplomacji opowiedziała się za poszerzeniem zakresu działań komisji, aby objęła również przypadki deportacji ukraińskich dzieci do Rosji.

Rada Praw Człowieka w Genewie jest głównym forum Narodów Zjednoczonych w temacie praw człowieka. W jej składzie zasiadają rotacyjnie przedstawiciele 47 państw, którzy mają do dyspozycji różne instrumenty, aby raportować o łamaniu praw człowieka i je bronić.

