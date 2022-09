Ukraina chce dostarczać Niemcom energię jądrową: „Mamy jej wystarczająco”

Ukraina poprzez dostarczanie energii jądrowej chce wspierać Niemcy w ich drodze do uniezależnienia się od rosyjskich dostaw energii. Rozmowy w Berlinie na ten temat zapowiedział ukraiński premier, który rozpoczyna wizytę w RFN.

Uniezależnienie od Rosji

– Ukraina obecnie eksportuje swoją energię elektryczną do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i Polski. Ale jesteśmy całkowicie gotowi do rozszerzenia naszego eksportu do Niemiec – oświadczył premier Ukrainy Denys Szmyhal. – Mamy na Ukrainie wystarczającą ilość energii elektrycznej dzięki naszym elektrowniom atomowym.

Szef ukraińskiego rządu jutro (04.09.2022) zostanie przyjęty w urzędzie kanclerskim przez kanclerza Olafa Scholza. – Będę o tym rozmawiał podczas mojej wizyty w Berlinie, a potem także w Brukseli – zapowiedział Denys Szmyhal.

Równocześnie z inwazją Rosji pod koniec lutego Ukraina wraz z sąsiednią Mołdawią odłączyła się od dawnej radzieckiej sieci energetycznej. W połowie marca została zsynchronizowana z siecią europejską.

Kryzys gazowy. Czy Niemcy wyłączą elektrownie jądrowe?

Korzyści dla obu stron

Od tego czasu kraj ten eksportuje od 400 do 700 megawatów energii elektrycznej dziennie do Unii Europejskiej i Mołdawii. Ukraiński premier chce teraz wielokrotnie zwiększyć kwoty eksportowe dla UE: „Byłoby to bardzo dobre dla obu stron. UE dostałaby więcej energii, a my – dewizy, których pilnie potrzebujemy”.

Ukraina eksploatuje elektrownie jądrowe konstrukcji radzieckiej o łącznej mocy ponad 14 gigawatów. Natomiast sześć bloków w zaporoskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze od marca znajduje się pod kontrolą rosyjską. Duży niepokój społeczności międzynarodowej wzbudzają działania wojenne w pobliżu największej europejskiej elektrowni atomowej, które mogą doprowadzić do katastrofy nuklearnej.

Wraz z inwazją Rosji, zużycie energii elektrycznej na Ukrainie masowo spadło ze względu na walki, ruch lotniczy i załamanie gospodarcze. Dzięki temu zwolniły się moce produkcyjne na potrzeby eksportu.

(DPA/jak)

