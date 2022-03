Ukraina bierze pod uwagę rozmowy o neutralności

„Takie kwestie można by omówić podczas negocjacji, dopuszczam taką możliwość” – powiedział w rozmowie z programem „Tagesthemen” stacji ARD Ihor Żowkwa, doradca ds. polityki zagranicznej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W ten sposób odpowiedział na zadane pytanie o to, czy Ukraina podczas rozmów może wykazać gotowość do przyjęcia neutralnego statusu.

W wyemitowanej we wtorek (08.03.2022) wieczorem rozmowie doradca prezydenta Zełenskiego opowiedział się także za spotkaniem na szczeblu prezydenckim. Uznał, że tylko dzięki spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego możliwe są poważne negocjacje i zapewnił, że prezydent Ukrainy jest na nie gotowy. Jednocześnie zaznaczył, że po stronie rosyjskiej nie ma podobnej chęci. Jego zdaniem międzynarodowi partnerzy powinny pomóc w doprowadzeniu do takiego spotkania. Podkreślił, że takie negocjacje i ewentualne porozumienie można byłoby zawrzeć dopiero po ustaniu działań wojennych i zawieszeniu broni. Wówczas, jego zdaniem, będzie można przedyskutować, „jak mogłaby wyglądać ewentualna neutralność Ukrainy”. Dodał także, że Ukraina potrzebuje kategorycznych gwarancji, aby „taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła”. „Przecież to nie my jesteśmy agresorami, nie będziemy nigdy atakować” – powiedział Żowkwa.

Zełenski złagodził stanowisko w sprawie NATO

W czwartek (10.3.2022) ukraiński szef dyplomacji Dymytro Kułeba i jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow mają się spotkać w Antalyi w Turcji.

Od 2019 roku w ukraińskiej konstytucji zapisany jest cel przystąpienia Ukrainy do NATO. Rosja żąda, aby Ukraina wyrzekła się tego zamiaru i ogłosiła się neutralnym państwem. Według ostatnich informacji płynących od Wołodymyra Zełenskiego Ukraina nie będzie jednak dłużej naciskać na członkostwo w NATO. W wyemitowanym w poniedziałek wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC Zełenski powiedział, że już jakiś czas temu złagodził swoje stanowisko w tej sprawie, bo najwyraźniej nie było gotowości ze strony NATO, by „zaakceptować Ukrainę". W ramach kolejnego ustępstwa wobec Moskwy zadeklarował gotowość do „kompromisu" w sprawie statusu separatystycznych obwodów ługańskiego i donieckiego na wschodzie Ukrainy.

Ukraina: obrazy wojny Ucieczka z dziećmi na rękach Każda wojna pełna jest absurdalnych sytuacji. Ukraińscy żołnierze pomagają rodzinie przeprawić się przez rzekę Irpiń w pobliżu Kijowa. Większość mostów została już zniszczona.

Ukraina: obrazy wojny Zbiórka pod wysadzonym mostem Miasto Irpiń i rzeka o tej samej nazwie znajdują się zaledwie kilka kilometrów od Kijowa. Przez całą sobotę to miasto na przedmieściach stolicy było pod ostrzałem. Nawet osoby, które wcześniej zdecydowały się pozostać, teraz uciekają.

Ukraina: obrazy wojny Byle uciec z miasta Ludność cywilną wywieziono z Irpienia autobusami. Wiele osób musiało jednak przeprawiać się przez rzekę pieszo. Na drugą stronę można przejść tylko przez kładki.

Ukraina: obrazy wojny Tłumy na dworcach Inni cywile próbują dostać się na dworce kolejowe. To zdjęcie zostało zrobione na stacji kolejowej w Irpieniu 4 marca. Ludzie chcą jechać pociągiem do Kijowa, by stamtąd opuścić kraj.

Ukraina: obrazy wojny Pożegnania Nie wiedzą, jak będzie wyglądało ich miasto po powrocie. Nie wiedzą nawet, kiedy i czy w ogóle wrócą. Uchodźcy nie mogą zabrać ze sobą zbyt wiele. W pociągach i autobusach jest zbyt mało miejsca.

Ukraina: obrazy wojny Gdy płonie dom Mieszkańcy próbują uratować swój dobytek z płonącego domu w Irpieniu po ataku bombowym. Według danych ONZ z Ukrainy uciekło już ponad 1,4 mln osób. Niektórzy badacze szacują, że nawet 10 milionów ludzi opuści kraj.

Ukraina: obrazy wojny Krajobraz po ataku Tak wygląda blok mieszkalny po ostrzale. Zdjęcie zostało zrobione 3 marca. Wzmożone ostrzeliwanie domów i innych obiektów cywilnych przez wojska rosyjskie jest jednym z głównych powodów, dla których badacze spodziewają się gwałtownego wzrostu liczby uchodźców.

Ukraina: obrazy wojny Puste półki Jeszcze kilka dni temu ten supermarket był miejscem codziennego życia i spotkań - teraz staje się jednym z najbardziej wyrazistych symboli wojny: półki są puste. Żołnierze ukraińscy zbierają ostatnie zapasy żywności i wody, aby rozdać je ludności.

Ukraina: obrazy wojny Trening strzelecki w kinie Ci, którzy zostali, uczą się teraz walczyć. W kinie w ukraińskim mieście Lwów cywile otrzymują broń i krótkie wprowadzenie. Pokaz, bez którego prawdopodobnie chętnie by się obyli - gdyby mieli wybór.



Żowkwa wezwał Niemcy, „jako gospodarczą siłę napędową UE”, do dalszych sankcji. Sprecyzował, że jego kraj domaga się wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową.Ponadto towary należące do Rosjan powinny zostać, jak uznał, skonfiskowane. Z kolei sankcje SWIFT powinny zostać rozszerzone na wszystkie banki rosyjskie.

Doradca Zełenskiego ostrzegł: „Jeśli nie będziemy w stanie powstrzymać rosyjskich agresorów tutaj, Rosja nie zatrzyma się na granicach Ukrainy, ale będzie wkraczać do innych krajów, do krajów bałtyckich, ewentualnie Polski. To może mieć większy zasięg”.

