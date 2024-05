Ukradł kufel z piwiarni w Bawarii. Przyznał się po 50 latach

W zasadzie ta sprawa już dawno uległa przedawnieniu, a sprawcy nic nie grozi, ale najwyraźniej gryzło go sumienie za to, co zrobił w 1972 roku.

To właśnie wtedy, podczas wizyty w Monachium, student z USA ukradł kufel do piwa ze słynnej bawarskiej piwiarni Hofbräuhaus. Teraz, ponad 50 lat później, do piwiarni przyszedł list, w którym sprawca przyznaje się do winy.

Jak napisał, nadal ma w domu niebieski kufel. „Ale wiem, że muszę za niego zapłacić”. Do listu dołączone było 50 dolarów. „Myślę, że to pokryje koszty” - dodał nadawca.

„Głupi student”

Regionalna prasa w Bawarii, która dotarła do listu skruszonego Amerykanina, podaje, że mężczyzna ma obecnie 74 lata i mieszka w stanie Wyoming w USA. Na końcu listu napisał on: „Proszę wybaczyć mi moje niewłaściwe zachowanie. Głupi student”.

Założony w 1589 roku historyczny browar i piwiarnia dworska Hofbräuhaus jest jedną z najbardziej znanych atrakcji Monachium i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc tego typu na świecie. Co roku przyciąga tłumy turystów.

