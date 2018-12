Układ INF: ultimatum dla Rosji

W sporze o „Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu”, w skrócie INF, NATO najwidoczniej chce dać Rosji ostatnią szansę. Na wstępie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw-członków NATO do mediów przeciekły informacje, że USA są gotowe opóźnić o kilka tygodni zapowiedziane wypowiedzenie traktatu. Według informacji z kręgów administracji USA, Waszyngton chce wypowiedzieć traktat najpóźniej za dwa miesiące, jeśli Rosja nie zastosuje się do ultimatum i nie zniszczy swojej broni. Taką informację podała niemiecka agencja prasowa DPA oraz tygodnik "Der Spiegel".

Prezydent USA zapowiedział już w październiku, że ma zamiar wycofać się z traktatu INF. Jak dotąd nie wykonał on jeszcze formalnie tego kroku. Wielu europejskich członków NATO obawia się jednak, że może to wywołać nową spiralę zbrojeń, co dotknie szczególnie Europę. Dlatego chcą koniecznie uratować ten traktat.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwrócił uwagę na to, że nowe systemy rakietowe wyposażone w głowice atomowe umożliwią Rosji atak nuklearny na europejskie miasta. Dlatego zażądał od Rosji natychmiastowego całkowitego przestrzegania zapisów traktatu. Jak dodał, nie można zaakceptować tego, że tylko USA jako jedna strona umowy przestrzega jej postanowień.

USA od dłuższego czasu zarzucają Rosji, że rozmieszczając rakiety balistyczne typu SSC-8 łamią traktat INF. Rosja odrzuca te twierdzenia i oskarża z kolei USA o łamanie postanowień traktatu INF wskazując między innymi na budowę silosów rakietowych w Rumunii. Zastosowanie się Moskwy do ultimatum uważane jest związku z tym za mało prawdopodobne.

Podpisany w 1987 r. traktat INF zobowiązuje USA i państwa-sukcesorów ZSRR do likwidacji wszystkich rakiet ziemia-ziemia krótkiego i średniego zasięgu (między 500 a 5500 km) wyposażonych w głowice atomowe.

(DPA/du)