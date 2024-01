UE. Zakaz płatności gotówką powyżej 10 tysięcy euro

Do tej pory państwa członkowskie UE różnie regulowały kwestię prania brudnych pieniędzy. Teraz negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw UE uzgodnili w Strasburgu jednolite zasady. Górna granica 10 tysięcy euro dla płatności gotówką to jeden z kluczowych punktów nowej ustawy, która ma pozwolić na bardziej zdecydowane działania przeciwko praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i omijaniu sankcji.

Zakaz anonimowego zakupu luksusowych towarów

Jako dodatkowe działanie przewiduje się, że sprzedawcy luksusowych towarów będą sprawdzać tożsamość swoich klientów i zgłaszać podejrzane transakcje organom ścigania. Zaostrzone przepisy mają obowiązywać między innymi w handlu biżuterią, luksusowymi samochodami, prywatnymi samolotami i statkami.

W przyszłości sprzedawcy luksusowych psamochodów muszą notować dane kupującego Zdjęcie: Jochen Zick/Keystone/picture alliance

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2029 roku będą im podlegać także finansowo silne kluby piłkarskie, takie jak FC Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Profesjonalna piłka nożna z jej miliardowymi inwestycjami pochodzącymi z państw trzecich uważana jest za potencjalne źródło prania brudnych pieniędzy w Europie, między innymi ze względu na nieprzejrzyste przepływy finansowe przy transferach czy budzące wątpliwości honoraria dla agentów piłkarskich.

Urzędy mają również ściśle monitorować kryptowaluty oraz operacje bankowe osób bardzo zamożnych, których majątek wynosi co najmniej 50 milionów euro. Właściciele przedsiębiorstw posiadający co najmniej jedną czwartą udziałów muszą być zarejestrowani na poziomie UE. Ma to zapobiegać chociażby omijaniu unijnych sankcji przez rosyjskich oligarchów, które nałożono w następstwie ataku Rosji na Ukrainę.

W trakcie negocjacji między krajami UE Niemcy zasadniczo były krytyczne wobec wprowadzenia górnej granicy płatności gotówkowych. Dotychczas w Niemczech nie ma takich ograniczeń. Jednak osoba chcąca zapłacić gotówką więcej niż 10 tysięcy euro musi się wylegitymować i udowodnić, skąd posiada taką kwotę. Sprzedawca jest zobowiązany do zebrania i przechowywania tych danych.

Koniec z miliardowymi stratami

Nowe unijne przepisy miałyby na celu pełne usystematyzowanie regulacji w krajach UE. Surowe przepisy wymierzone w pranie brudnych pieniędzy dotyczące kryptowalut, banków, oligarchów i klubów piłkarskich są „od dawna konieczne” – podkreślił negocjator Parlamentu Europejskiego, Eero Heinäluoma. Jednolita ramowa regulacja na poziomie UE pozwoli zamknąć krajowe luki. – Na razie państwa członkowskie tracą miliardy euro – powiedział fiński socjaldemokrata.

Nowe przepisy mają zapewnić organom ścigającym nadużycia finansowe (m.in. służbom celnych) większe uprawnienia do analizowania i odkrywania przypadków prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także zawieszania podejrzanych transakcji.

Porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez Parlament i Radę UE. Jednocześnie negocjatorzy w Strasburgu uzgodnili, że na szczeblu UE powinien powstać nowy urząd AMLA do zwalczania prania brudnych pieniędzy. Decyzja o jego siedzibie jeszcze nie zapadła. W grę wchodzi m.in. Frankfurt nad Menem, Rzym, Luksemburg oraz Madryt.

(AFP, DPA, RTR/jar)

Bądź na bieżąco i zostań jednym z prawie 60 tysięcy obserwujących naszą stronę na facebooku! Tam też skomentujesz nasze artykuły >>