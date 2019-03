UE: Liczba wniosków o azyl jak przed kryzysem

Liczba wniosków o azyl złożonych w ubiegłym roku w krajach Unii Europejskiej wyraźnie spadła i powróciła do poziomu sprzed 2015 roku, który uznaje się za szczytową fazę kryzysu migracyjnego – poinformował w czwartek Europejski Urząd Statystyczny Eurostat.

Z jego danych wynika, że w 2018 roku złożono niecałe 581 tys. wniosków o azyl. To o 11 procent mniej niż w roku poprzednim. Liczba ta jest też porównywalna z rokiem 2014.

Niemcy w czołówce

Niemal jedna czwarta wszystkich wniosków trafiła do niemieckich urzędów. To najwięcej w europejskim porównaniu, ale przeliczając liczbę wniosków na mieszkańców danego kraju, Niemcy nie są wcale w czołówce. Tutaj prowadzi Cypr (8805 wniosków na milion mieszkańców). Na drugim miejscu jest Grecja (6051 na milion). W Niemczech to 1954 wnioski na milion mieszkańców.

W Polsce niewiele

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wniosków złożonych w Niemczech spadła o 18 procent i wyniosła 36 tys. W Hiszpanii zanotowano wzrost o 60 procent. Na Cyprze o 70 procent. Najmniej wniosków o azyl w przeliczeniu na mieszkańców złożono na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.

Osoby, które składały w ubiegłym roku wniosek o azyl w krajach UE pochodziły głównie z Syrii. Na drugim miejscu byli Afgańczycy, na trzecim Irakijczycy.

(dpa/szym)