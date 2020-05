UE: Koniec mentolowych papierosów

Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych w państwach członkowskich UE wszedł w życie już w 2016 roku, ale do 20 maja 2020 roku obowiązywał okres przejściowy. Unijna dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych z 2014 roku dotyczyła wszystkich gatunków papierosów i tytoniu do ich skręcania o charakterystycznym aromacie, nie tylko mentolowym, ale w praktyce właśnie papierosy mentolowe zostały nią dotknięte najbardziej. W porównaniu z innymi papierosami aromatyzowanymi sprzedawano ich bowiem zdecydowanie najwięcej.

Jak UE zniechęca do palenia

Dyrektywa dotycząca wyrobów tytoniowych z 2014 roku ma na celu głównie zniechęcenie młodych ludzi do palenia papierosów. Służył temu nakaz umieszczania z przodu i z tyłu pudełka papierosów ostrzeżeń zdrowotnych pokrywających 65 procent ich powierzchni. Składają się one z pisemnego ostrzeżenia w rodzaju "Palenie zabija!" i drastycznego zdjęcia, przedstawiającego na przykład zniszczone płuca lub zęby palacza.

Papierosy mentolowe wzbudziły największy niepokój autorów tej dyrektywy, ponieważ z badań nukowych wynika, że ich łagodny smak zachęca do palenia wielu młodych ludzi. Ich udział na rynku UE wzrósł w latach 2000-2012 do 5 procent, a w państwach wschodnioeuropejskich był nawet jeszcze wyższy.

Mentolowy dymek? W UE już nie.

Polscy palacze nie chcą się poddać

W Polsce blisko jedna trzecia sprzedawanych papierosów, to papierosy o smaku mentolowym. Co ciekawe, zakaz ich sprzedaży zaskoczył wielu palaczy. Forum Konsumentów podało, że ponad połowa polskich palaczy na tydzień przed wprowadzeniem w życie zakazu ich sprzedaży nic o tym nie wiedziała. Co piąty polski palacz powiedział, że w razie konieczności będzie kupował papierosy mentolowe na czarnym rynku.

W Niderlandach wielu palaczy zakupiło takie papierosy na zapas, o czym informowały tamtejsze media. W innych krajach europejskich, na przykład w Szwajcarii, sprzedaż papierosów mentolowych jest w dalszym ciągu dozwolona.

Palenie naprawdę szkodzi i zabija

Odsetek palaczy w krajach UE zmniejszył się od 40 procent w roku 2002 do 28 procent w 2012 roku. W dalszym ciagu jednak około 700 tysiecy przedwczesnych zgonów w państwach unijnych spowodowanych jest paleniem tytoniu.

AFP, DPA/jak