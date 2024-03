UE. Deepfakes na cenzurowanym

Komisja Europejska opublikowała dziś (26.03.2024) wytyczne w sprawie walki z dezinformacją polityczną i tak zwanymi deepfakes. Tak określa się łudząco podobne do autentycznych filmy, zdjęcia lub głosy na przykład polityków, tworzone za pomocą sztucznej inteligencji (AI), które mogą wprowadzać wyborców w błąd.

Etykietowanie AI

Komisja domaga się konkretnie „wyraźnego oznaczania treści powstałych za pomocą AI, takich jak deepfakes”, a także położenia tamy „błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się dezinformacji w Internecie”.

Bruksela chce również, żeby platformy „promowały oficjalne informacje o procesach wyborczych” i wyraźnie oznaczały reklamę polityczną. W tym celu powinny one wyznaczyć więcej pracowników do sprawdzania faktów i zadań pokrewnych. W kwietniu zaplanowano dla koncernów tak zwany „test warunków skrajnych”.

Wybory testem dla unijnej regulacji

Wybory europejskie, które odbędą się od 6 do 9 czerwca, będą według Brukseli testem dla unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Zobowiązuje on platformy internetowe posiadające ponad 45 milionów użytkowników w UE do szybszego usuwania fałszywych informacji i „nielegalnych treści”. W razie naruszenia tych przepisów koncernom grożą kary w wysokości nawet do sześciu procent ich globalnych obrotów.

Opublikowane obecnie wytyczne mają stanowić pomoc w interpretacji tego prawa, które stopniowo wchodziło w życie od 2023 roku. Są one skierowane zwłaszcza do platformy X, TikToka, Facebooka, Instagrama, Youtube'a, Snapchatu i Wikipedii oraz wyszukiwarek Bing i Google.

(AFP/pesz)

