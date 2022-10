UE: 35 tys. darmowych podróży dla młodych

Komisja Europejska uruchomiła we wtorek (11.10.22) jesienną rundę zgłoszeń po darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie. W puli znalazło się 35 tys. biletów, z których w ramach programu skorzystać mogą europejscy 18-latkowie. O możliwość wyjazdu starać się mogą mieszkańcy wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+, do którego włączony został DiscoverEU. To oznacza, że poza młodymi z Unii, o wyjazd mogą powalczyć również mieszkańcy Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Co ciekawe, uczestnicy programu nie muszą być obywatelami Unii ani żadnego z wymienionych państw trzecich, muszą natomiast posiadać legalne prawo pobytu w nich.

Pociągiem po Europie

Zgłoszenia można składać przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 25 października 2022 r. do godz. 12-tej w południe. Aby wygrać podróż należy wejść na stronę Europejskiego Portalu Młodzieżowego, odpowiedzieć na pięć pytań konkursowych, sprawdzających ogólną wiedzę uczestników o Unii Europejskiej oraz o innych inicjatywach unijnych skierowanych do ludzi młodych. Ponadto kandydaci będą musieli odpowiedzieć na jedno, nieco podchwytliwe, pytanie dodatkowe. – Będą musieli oszacować, ile osób urodzonych we wtorek ubiega się o udział w tej rundzie. Im bardziej odpowiedź będzie zbliżona do prawidłowej, tym więcej punktów uzyska kandydat – tłumaczą unijni urzędnicy. Ostatecznie Komisja przyzna bilety osobom z najwyższą punktacją.

O bilety ubiegać się mogą dzisiejsi osiemnastolatkowie, czyli osoby urodzone między 1 stycznia a 31 grudnia 2004 r. Zdobywcy bezpłatnych przejazdów będą mogli podróżować po Europie przez okres maksymalnie 30 dni; jesienna pula będzie mogła zostać wykorzystana na podróże w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Zgodnie z założeniami programu podróż powinna odbywać się głównie koleją, jednak w niektórych przypadkach Komisja dopuszcza skorzystanie także z innych środków transportu, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających na wyspach lub w odległych regionach Unii Europejskiej. Osoby, które nie chcą podróżować samotnie, mogą wyjechać w grupie. Ta może składać się z maksymalnie czterech osób, pod warunkiem, że wszyscy pozostali uczestnicy spełniają wymagania programu. W przypadku grupowego składania wniosku o bilety wystarczy, że udział w konkursie weźmie tylko jeden przedstawiciel grupy. Możliwe jest także dołączenie do grupy już istniejącej, w tym celu warto dopisać się do forum grupy DiscoverEU na Facebooku i nawiązać kontakt z innymi uczestnikami. Ponadto, już po ogłoszeniu wyniku konkursu, krajowe przedstawicielstwa Erasmus+ zorganizują spotkania przygotowawcze do podróży, które będą też szansą dla młodych na poznanie się i, być może, wspólne zaplanowanie wyjazdu.

Pierwsza podróż bez rodziców

Po tym jak rok 2022 r. został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży, Komisja Europejska zdecydowała się zwiększyć roczną pulę bezpłatnych biletów dla młodych do 70 tys. Rozdawane są one w dwóch turach: wiosennej i jesiennej. Poza bezpłatnymi przejazdami, uczestnicy programu mogą skorzystać też ze specjalnej karty rabatowej, zapewniającej ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu lokalnego, wyżywienia czy zakwaterowania.

Celem unijnego projektu jest umożliwienie młodym poznania Europy, zdobycia nowych doświadczeń i nawiązania znajomości. – Dzięki podróżowaniu młodzi ludzie mogą odkryć naszą różnorodność, ale także przekonać się o tym, jak wiele nas łączy. Musimy skupić się na młodszych pokoleniach i zaoferować im możliwość poszerzenia horyzontów, by zbudować świat, który będzie bardziej połączony i tolerancyjny – tłumaczyła we wtorek komisarz UE ds. edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Jak zaznaczają unijni urzędnicy dla wielu młodych Europejczyków darmowe bilety to nierzadko szansa na pierwszy wyjazd zagraniczny. Komisji zależy także na tym, żeby do projektu włączyć osoby, które na wyjazdy mają mniejsze szanse, w tym właśnie mieszkańców terenów oddalonych UE lub wysp oraz osoby pochodzące z uboższych środowisk. Dodatkowe ułatwienia zostały przewidziane także dla osób z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi, które będą mogły wziąć udział w podróży wraz z osobą towarzyszącą. Poza kosztami podróży, KE opłaci również tę dodatkową pomoc. – Włączenie społeczne jest absolutnym priorytetem programu Erasmus+ -zapewniają urzędnicy.

Jak pokazują statystyki, w istniejącym od 2018 r. programie DiscoverUE wzięło jak dotąd udział 165 tys. młodych ludzi; o bezpłatne bilety ubiegało się ponad cztery razy więcej chętnych, bo prawie 754 tys. osób. Z badań przeprowadzonych po podróży wynika, że 66 proc. uczestników przyznało, że po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania, dla wielu była to też pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych. Dwie trzecie pytanych stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Wśród największych zalet wyjazdu młodzi wymieniali najczęściej poczucie niezależność i możliwość podszlifowania języków.

Jak podróżować za darmo po Europie?

