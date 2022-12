Uchodźcy z Ukrainy: Ponad jedna trzecia chce zostać w Niemczech

Więcej niż co trzeci uchodźca wojenny z Ukrainy chciałby zostać w Niemczech na stałe lub przynajmniej na kilka lat. To wynik reprezentatywnego badania przedstawionego w czwartek (15.12.) w Berlinie. Z ponad 11 000 Ukraińców, którzy wzięli udział w badaniu, 26 procent wyraziło zamiar zamieszkania w Niemczech na stałe. Jedenaście procent uchodźców wojennych zamierza zostać na kilka lat. 76 procent czuje się w Niemczech mile widzianymi.

Około jedna trzecia uchodźców (34 procent) chce opuścić Niemcy po zakończeniu wojny. 27 proc. badanych jest niezdecydowanych. Tylko dwa procent uchodźców z Ukrainy planuje opuścić kraj w ciągu najbliższego roku. Spośród uchodźców w wieku produkcyjnym 17 procent miało pracę w momencie przeprowadzania badania. Większość z nich – 71 procent – pracowało w zawodach wymagających wykształcenia wyższego lub zawodowego. Z wyników ankiety wynika, że wśród uchodźców z Ukrainy jest ponadprzeciętnie wiele osób z wyższym wykształceniem – odsetek to 72 procent. W Ukrainie wynosi on 50 procent.

60 procent przybyszów żyje we własnym mieszkaniu, zaś tylko dziewięć procent w zbiorczych placówkach. Większość z nich sama wybrała sobie miejsce zamieszkania w Niemczech. Dobrostan dzieci jest większy, gdy chodzą one do przedszkola czy szkoły oraz tam, gdzie rodzina decyduje się na pobyt stały.

Pozytywny wizerunek Niemiec

Dwie trzecie uchodźców, którzy przybyli do Niemiec, pochodzi z regionów Ukrainy, które zostały szczególnie mocno dotknięte wojną. Najważniejszym motywem wyboru Niemiec jako kraju docelowego byli mieszkający tu członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi. Inne często wymieniane motywy to poszanowanie praw człowieka w Niemczech, system opieki społecznej, system edukacji, kultura gościnności oraz sytuacja gospodarcza. 18 procent uchodźców stwierdziło, że trafili do Niemiec przypadkiem.

W dniu 21 listopada w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców w Niemczech zapisanych było 1.026.599 osób z Ukrainy, które wjechały do Niemiec od początku wojny 24 lutego. Wśród dorosłych uchodźców z Ukrainy 80 procent stanowią kobiety. Ponad 90 procent rodzin ma dzieci w wieku szkolnym. W rodzinach tych co najmniej jedno dziecka chodzi do szkoły w Niemczech. Pół roku po przyjeździe do Niemiec pracuje 24 procent mężczyzn i 16 procent kobiet. Te ostatnie często uzależniają możliwość pracy zawodowej od umieszczenia dziecka w szkole lub przedszkolu.

Badanie „Uchodźcy z Ukrainy w Niemczech – ucieczka, przyjazd i życie” zostało zrealizowane przez Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (Bamf) oraz Federalny Instytut Badań nad Ludnością (BiB). Badanie trwało od sierpnia do października, wzięły w nim udział osoby w wieku od 18 do 70 lat.

epd,dpa/sier

