Uchodźcy. Sytuacja w Syrii gorsza niż kiedykolwiek

– Gorzka prawda jest taka, że wiele rodzin z trudem może przetrwać bez pomocy humanitarnej – podkreślił Karl-Otto Zentel, sekretarz generalny Care Germany.

Również z danych ONZ wynika, że dwanaście lat po wybuchu wojny w Syrii sytuacja w tym kraju uległa pogorszeniu. Obecnie prawie 15 milionów Syryjczyków potrzebuje pomocy humanitarnej. To o dziewięć procent więcej niż w 2021 roku – podano we wtorek (14.03.2023) w Bonn.

Gorzej niż kiedykolwiek

Agencja ONZ ds. Uchodźców również ostrzegła, że sytuacja humanitarna w Syrii jest gorsza niż kiedykolwiek. 15 marca 2011 roku w następstwie arabskich powstań wybuchły po raz pierwszy w Syrii protesty przeciwko rządom Baszara al-Asada. Siły bezpieczeństwa użyły przemocy wobec demonstrantów. Doprowadziło to do wojny domowej z udziałem międzynarodowym, która trwa do dziś. Według danych ONZ około 90 procent ludności Syrii żyje poniżej granicy ubóstwa.

Według organizacji Care warunki życia w tym kraju są katastrofalne, powszechne jest bezrobocie i ubóstwo. Nigdzie indziej na świecie nie ma tylu wewnętrznych przesiedleńców co w Syrii; prawie siedem milionów. W wyniku konfliktu najbardziej cierpią najmłodsi. Organizacja Save the Children szacuje, że od początku wojny w Syrii urodziło się około sześciu milionów dzieci. Nie znają niczego poza przemocą, wysiedleniami i głodem.

Dżindajris (Syria). Tymczasowy obóz dla ofiar trzęsienia ziemi

Poniżej granicy ubóstwa

Według ONZ za rosnące zapotrzebowanie na pomoc odpowiada przede wszystkim postępujące pogorszenie sytuacji gospodarczej, nawet na obszarach mniej dotkniętych przemocą i wysiedleniami.

Obecnie około 90 procent ludności Syrii żyje poniżej granicy ubóstwa. Przeważająca większość z około 14,6 miliona osób potrzebujących pomocy to wewnętrzni przesiedleńcy (tzw. IDP, czyli internally displaced person), których jest prawie siedem milionów, oraz blisko 5,5 miliona uchodźców w sąsiednich państwach: Turcji, Libanie, Jordanii i Iraku oraz w Egipcie.

Na początku lutego seria trzęsień ziemi nawiedziła północno-zachodnią Syrię i południowo-wschodnią Turcję, zabijając ponad 50 tys. osób. Skutki kataklizmu są odczuwalne szczególnie na północy Syrii. Agencja ONZ ds. Uchodźców dostarcza namioty, artykuły kuchenne i inną pomoc doraźną dla ponad 280 tys. osób w tym regionie. Organizacje pomocowe wielokrotnie krytykowały fakt, że dostęp organizacji humanitarnych do północy, która została poważnie dotknięta wojną, jest znacznie utrudniony.

(KNA, dpa/jak)

