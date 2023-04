Uchodźca z Syrii burmistrzem niemieckiej miejscowości

Mieszkańcy miejscowości Ostelsheim w Badenii-Wirtembergii absolutną większością głosów (55,41 procent) wybrali na burmistrza Ryyana Alshebla, który w 2015 roku uciekł z Syrii.

29-letni Alshebl startował w wyborach jako kandydat bezpartyjny, ale prywatnie jest członkiem partii Zielonych. Pytany o to, co przeżył podczas kampanii wyborczej, powiedział, że były to „przeważnie pozytywne” doświadczenia.

Ryyan Alsgebl w 2015 roku uciekł z Syrii Zdjęcie: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Miał 21 lat, gdy przyjechał do Niemiec

Ryyan Alshebl w wielu 21 lat uciekł ze swojego rodzinnego miasta as-Suwaida na południu Syrii. Od siedmiu lat pracował w administracji ratusza Althengstett. Teraz, po wyborze na burmistrza, Alshebl zapowiedział, że przeprowadzi się do pobliskiego Ostelsheim. Jest on pierwszym Syryjczykiem, który został wybrany wójtem w południowo-zachodnich Niemczech. Nie było też wcześniej innego kandydata z syryjskimi korzeniami.

Alshebl pokonał w wyborach dwóch innych bezpartyjnych kandydatów – Marco Straussa i Mathiasa Feyema.

