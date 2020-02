Tytuły tak, przywileje nie. Jak niemiecka arystokracja utraciła swoją uprzywilejowaną pozycję

Arystokracja w Niemczech

Kupiony tytuł

Niemiecki tytuł szlachecki można stosunkowo tanio nabyć po wymarłej rodzinie arystokratycznej. Firmy, które je oferują, porównują to do sprzedaży artystycznego pseudonimu, co jest w Niemczech całkowicie legalne. Nabyty za pieniądze tytuł nie może jednak być częścią nazwiska w dowodzie osobistym albo w paszporcie. Chyba, że się udowodni, iż ktoś na całym świecie nazywany jest "Prince" (Książę).