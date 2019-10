Tysiące osób w Dreźnie przeciwko Pegidzie

Demonstarcję pod hasłem "Demokracja i prawa człowieka nie podlegają negocjacji" zorganizował sojusz "Serce zamiast nagonki" ("Herz statt Hetze"). W protestach brali również udział burmistrz Drezna Dirk Hilbert (FDP) i rektor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie Hans Müller-Steinhagen. W rozmowie z agencją DPA Hilbert podkreślał, że to niezwykle istotne, by Drezno, w takim dniu jak ten, pokazało swoją twarz. Jak dodał, szczególnie w czasach, w których tendencje do utraty zahamowań w społeczeństwie rosną. Zaznaczył, że niektórzy ludzie kwestionują podstawowe wartości zapisane w konstytucji. Według niego to dobry znak, że dziś więcej osób niż 5 lat temu jest zaangażowanych w to, by bronić tych wartości.

Okazją do demonstracji był odbywający się równoczesnie protest Pegidy, zorganizowany w piatą rocznicę powstania tego ruchu. Podobna kontrdemonstracja odbyła się również w ubiegłym roku.

Według policji, doszło jedynie do niewielkich incydentów. Uczestnicy przemarszu Pegidy mieli na uczestników równoległej demonstarcji rzucić cuchnący płyn. Wszczęto śledztwo z powodu próby uszkodzenia ciała. Jeden z uczestników demonstarcji relacjonował na twitterze, że chodziło o kwas masłowy.

Według relacji policji, opublikowanych również na twitterze, 62-letni uczestnik demonstracji Pegidy miał wykonać gest hitlerowskiego pozdrowienia ("Heil Hitler"). Również wobec niego wszczęto postępowanie.

Manifestacje zarówno Pegidy, jak i jej przeciwników, zakończyły się w tym samym miejscu. "Obozy" rozdzielały rzędy policjantów i metalowy płot.

Organizacja "Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu" (Pegida) od 20 października 2014 roku zwołuje w Dreźnie demonstracje przeciw polityce azylowej oraz imigracyjnej Niemiec i Unii Europejskiej. Na początku w demonstracjach tych brało udział nawet 25 tysięcy osób. Organizacje o podobnych nazwach istnieją też w innych miastach.

gwo/(afp,dpa)

