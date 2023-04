Twitter, Facebook i inne platformy z nowymi obowiązkami

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami (DSA, czyli Digital Services Act) regulującymi funkcjonowanie platform internetowych w UE największe z nich obarczone zostaną dodatkowymi obowiązkami m.in. w zakresie lepszej ochrony internautów oraz moderowania pojawiających się na nich treści. Mowa tu o platformach i wyszukiwarkach internetowych, z których usług aktywnie korzysta przynajmniej 45 milionów użytkowników, czyli 10 proc. unijnej populacji. – W wielką skalą wiąże się wielka odpowiedzialność – powiedział dziennikarzom jeszcze przed ogłoszeniem listy komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Najpopularniejsze serwisy w UE

Firmy technologiczne miały czas do połowy lutego tego roku, żeby poinformować legislatorów odnośnie liczby swoich użytkowników.

We wtorek (25.04.2023) Komisja Europejska opublikowała na podstawie tych danych listę 17 największych platform działających w UE. Wśród nich znalazły się duże platformy społecznościowe, jak Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn czy Snapchat, sklepy z aplikacjami, jak Apple AppStore czy Google Play, platformy handlowe, jak Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Google Shopping oraz chętnie odwiedzane serwisy, jak Google Maps i Wikipedia. Urzędnicy zdecydowali się wpisać na listę także niemiecką platformę zakupową Zalando, mimo że ta argumentowała, iż posiada mniej, bo 30,8 mln użytkowników. – Tak naprawdę Zalando opublikowało dwie liczby, jedną powyżej, a drugą poniżej 45 mln. Uznaliśmy tę drugą za bardziej wiarygodną i zakwalifikowaliśmy Zalando do grupy największych firm – powiedział DW jeden z wysoko postawionych urzędników KE. Poza platformami, do grupy tej dołączyły też dwie największe wyszukiwarki internetowe, czyli Bing oraz Google Search. – Uważamy, że na liście znalazły się serwisy, z których praktycznie wszyscy korzystają,czy to komunikując się ze sobą, czy robiąc zakupy – dodał rozmówca DW.

Koniec z samowolką reklamową

Platformy będą miały cztery miesiące (do 25 sierpnia br.), na dostosowanie się do nowych obowiązków wynikających z DSA i prowadzących do lepszej ochrony internautów, zwłaszcza dzieci. Zgodnie z nowymi wytycznymi platformy i serwisy internetowe będą musiały informować użytkowników o tym, dlaczego polecają im konkretne treści, a także będą musiały uzyskać od nich wyraźną zgodę na to.

Przez lata platformy internetowe profilowały swoich użytkowników, zwykle bez ich wiedzy, żeby później np. bazując na ich zainteresowaniach lub historii odwiedzanych stron podsuwać im określone informacje. Teraz internauci będą mieli prawo do rezygnacji z tego typu usług. Konsumenci otrzymają też więcej praw odnośnie zgłaszania nielegalnych lub szkodliwych treści, a jeśli uznają, że platforma łamie przepisy, będą mogli złożyć na nią skargę, a także domagać się zadośćuczynienia na drodze sądowej. Skończy się też samowolka dotycząca reklam. Platformy będą miały obowiązek oznaczać reklamy i informować internautów kto stoi za danymi treściami, w tym np. kto sponsoruje reklamy polityczne. Zakazane zostaną reklamy kierowane do dzieci, podobnie jak reklamy wyświetlane użytkownikom w oparciu o tzw. dane wrażliwe, czyli pochodzenie, płeć, poglądy polityczne czy orientacja seksualna. Serwisy będą musiały skutecznie moderować pojawiające się na nich materiały, w tym usuwać dezinformację i nielegalne treści oraz blokować ich rozprzestrzenianie.

Bezpieczniej ma być także na zakupach w sieci, bo serwisy handlowe będą musiały identyfikować sprzedawców, którzy nie będą już mogli handlować w sieci np. jedynie pod pseudonimem, oraz wyrywkowo kontrolować czy produkty lub usługi przez nich oferowane są legalne. Ma to pomóc w ściganiu oszustów i zwalczaniu handlu podróbkami lub nielegalnymi towarami. Serwisy będą musiały przebudować także swoje strony i usunąć z nich tzw. zwodnicze interfejsy wprowadzające użytkowników w błąd. Mowa tu np. o umieszczaniu na stronach fałszywych liczników rzekomo odmierzających czas do końca promocji.

Duże oczekiwania

Spore nadzieje wobec DSA mają unijne organizacje konsumenckie. – DSA ma potencjał, aby przynieść pozytywne zmiany. Zakaz wykorzystywania danych wrażliwych lub danych dzieci przy tworzeniu reklam, nowe obowiązki dla platform sprzedażowych w zakresie weryfikacji sprzedawców brzmią dobrze, podobnie jak to, że konsumenci będą mogli domagać się swoich praw. Mamy duże oczekiwania co do tego, że Komisja i urzędy krajowe będą skutecznie i szybko egzekwować przepisy DSA – ocenia w rozmowie z DW Maryant Fernandez Perez z europejskiej organizacji konsumentów BEUC.

Unijni urzędnicy zapewniają, że w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE, Komisja Europejska będzie mogła nałożyć na firmy kary. Komisarz Breton ostrzegł, że platformom, które nie dostosują się do unijnych przepisów, będą grozić grzywny w wysokości do 6 proc. globalnego obrotu, a w ostateczności tymczasowy ban na działalność na terytorium UE.

PornHub czeka w kolejce

W Brukseli mówi się, że lista największych internetowych graczy nie jest jeszcze zamknięta. – Jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, czy KE zawarła na swojej liście wszystkie największe platformy mówi Fernandez Perez. Komisja faktycznie przyznaje, że już w najbliższych tygodniach może rozszerzyć listę największych platform internetowych o kolejne. – To może być 4-5 dodatkowych serwisów – mówi rozmówca DW. Urzędnicy nie chcą zdradzić, o które konkretnie firmy chodzi. W tym momencie wiadomo jedynie, że KE kontaktuje się m.in. ze Spotify, komunikatorem Telegram, serwisami Airbnb i PornHub.

