Tusk na uroczystości w Akwizgranie o Adamowiczu: Był patriotą i Europejczykiem

W obecności prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerz Niemiec Angeli Merkel w sali koronacyjnej ratusza w Akwizgranie Tusk przypomniał, że Adamowicz "odważnie bronił rządów prawa i pomagał uchodźcom" oraz przez 20 lat pracował nad rozwojem miasta. Zaznaczył, że jedną z wielkich zasług Adamowicza było utworzenie w Gdańsku Europejskiego Centrum Solidarności.

Przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił uwagę, że właśnie tam zamordowanego prezydenta Gdańska żegnały tłumy mieszkańców stojąc godzinami na mrozie, by przynajmniej na krótko pokłonić się przed trumną polityka. – To właśnie dla tych ludzi i dzięki nim istnieje Europa – stwierdził Tusk. Te słowa nagrodzono długimi brawami.

Donald Tusk (pierwszy z lewej) na uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza (Gdańsk, 19.01.19)

Nie pozwólmy umrzeć idei

Do Francji i Niemiec Tusk zaapelował, by państwa te pracowały nad wzmocnieniem Unii Europejskiej i nie dopuściły do tego, by idea europejska obumarła. – Francja i Niemcy potrzebują Europy w takim samym stopniu jak Polska, Litwa, Bułgaria czy Irlandia – stwierdził w wygłoszonym po polsku przemówieniu. Wcześniej przekonywał, że Europa potrzebuje odrodzenia idei solidarności i jedności. Przestrzegał przed utratą wiary w sens idei europejskiej.

– Zbyt wielu mamy dziś zdeklarowanych przeciwników i wewnątrz i na zewnątrz – mówił. Jednocześnie przestrzegł przed ograniczaniem integracji europejskiej do wybranych państw. – Europa potrzebuje dziś czytelnego sygnału z Berlina i Paryża, że wzmocniona współpraca w małym formacie nie jest alternatywą do współpracy całej Europy, że jest dla integracji, a nie zamiast integracji – podkreślił Tusk.