Turyngia po wyborach. Pierwsze rozmowy o rządzie

Po wyborach do parlamentu Turyngii chadecka CDU przymierza się do wstępnych rozmów o utworzeniu rządu. Chce je prowadzić z Sojuszem Sahry Wagenknecht (BSW) i socjaldemokratyczną SPD.

Sekretarz generalny CDU w Turyngii Christian Herrgott powiedział, że kierownictwo partii w Turyngii upoważniło go oraz szefa CDU w tym kraju związkowym Mario Voigta do prowadzenia tych rozmów. Nie są to jeszcze rozmowy koalicyjne, ani rozmowy sondażowe – zaznaczył. Decyzja zarządu partii była jednogłośna – dodał.

Współpraca z AfD i Lewicą

Herrgott wyjaśnił również, że decyzja CDU o nienawiązywaniu współpracy z niektórymi partiami nadal obowiązuje. – To jasne: nie będziemy współpracować z AfD. Powiedzieliśmy to przed wyborami i obowiązuje to także po wyborach. To samo dotyczy koalicji z partią Lewica – powiedział sekretarz generalny CDU w Turyngii. Wyjaśnił, że planowane rozmowy to początek „długiego i intensywnego procesu”.

Wcześniej przewodniczący CDU Friedrich Merz również podkreślił, że decyzja o niewspółpracowaniu z AfD i Lewicą zapadła i teraz do zarządów partii w Saksonii i Turyngii należy decyzja, jak sobie z tym poradzić.

Wcześniej zarząd skrajnie prawicowej AfD jednogłośnie zdecydował o podjęciu rozmów z BSW i CDU.

Impas po wyborach

CDU zajęła drugie miejsce w wyborach 1 września do landtagu Turyngii, zdobywając 23,6 proc. głosów. Wybory wygrała AfD (32,8 proc.) kierowaną przez faszystę Björna Höckego. Na BSW głosowało 15,8 proc. wyborców, na partię Lewica – 13,1 proc., a na SPD – 6,1 proc. Zieloni i FDP nie przekroczyli pięcioprocentowego progu wyborczego.

Sytuacja po wyborach jest trudna. Dyskutowana wcześniej koalicja CDU, BSW i SPD, nie będzie miała większości w nowym landtagu w Erfurcie. Taki sojusz miałby tylko 44 mandaty – tyle samo, co ewentualna opozycja złożona z AfD i partii Lewica.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>