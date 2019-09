Turcy proszą o azyl w Niemczech. Nowy rekord

Can Dündar: Przed nami najgorętsze lato w Turcji!

Wybory samorządowe w Stambule zostaną powtórzone. Mimo to pociąg do demokracji niepowstrzymanie będzie się toczył dalej, uważa w analizie dla DW żyjący na emigracji w Niemczech dziennikarz Can Dündar*. (08.05.2019)