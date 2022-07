Turbina dla gazociągu. Podobno jest już w Niemczech

Turbina dla gazociągu Nord Stream 1, przejrzana przez firmę Siemens Energy, jest tylko turbiną zastępczą – podaje niemieckie Ministerstwo Gospodarki.

– Jest to turbina zastępcza do wykorzystania we wrześniu – powiedziała w Berlinie rzeczniczka resortu.

„To zwykły pretekst”

Jak dodała, to tylko pretekst ze strony rosyjskiej, że przepływ gazu przez gazociąg Nord Stream 1 musiał zostać ograniczony ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych tej turbiny. Rzeczniczka nie wypowiedziała się na temat tego, gdzie obecnie znajduje się turbinai kiedy dotrze do właściciela, czyli rosyjskiego koncernu państwowego Gazprom, ponieważ „dotyka to także kwestii bezpieczeństwa”.

Według rosyjskiej gazety „Kommiersant” turbina została już naprawiona i dostarczona z Kanady do Niemiec. Została przewieziona tam samolotem w niedzielę (17.07.2022), jak podaje „Kommiersant”, powołując się na osoby „zaznajomione z tymi wydarzeniami”. Jeśli nie wystąpią żadne problemy z logistyką i opłatami celnymi, dotarcie turbiny do Rosji zajmie kolejne pięć do siedmiu dni.

Ze względu na sankcje nałożone w wyniku wojny w Ukrainie, Kanada początkowo odmówiła zwrotu turbiny Rosji, ale potem zdecydowała się przekazać ją do kraju, w którym została ona wyprodukowana, czyli do Niemiec. Rosyjski koncern energetyczny Gazprom od czerwca znacznie ograniczył dostawy gazu ziemnego do Niemiec gazociągiem Nord Stream 1 i uzasadniał to brakiem turbiny stosowanej do sprężania tłoczonego gazu.

Ostra reakcja Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował dostawę turbiny. – Kijów nie zaakceptuje decyzji Kanady o zwrocie turbiny do Rosji przez Niemcy – powiedział.

Po rozmowie z premierem Kanady Justinem Trudeau Zełenski napisał na Twitterze, że stanowisko w sprawie sankcji nałożonych na Rosję musi być z zasady niezmienne. „Po atakach terrorystycznych na Winnicę, Mikołajów, Czasiw Jar i inne miasta, presja musi być zwiększona, a nie zmniejszona” – stwierdził prezydent Ukrainy.

Od ubiegłego poniedziałku, z powodu prac konserwacyjnych, przez gazociąg Nord Stream 1 nie jest dostarczany gaz. Prace te mają potrwać do 21 lipca. Wielu zachodnich polityków wyraziło sceptycyzm, czy Gazprom wznowi po tym czasie dostawy gazu.

(RTR, DPA/jak)

