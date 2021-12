TSUE: Sądy nie muszą wdrażać orzeczeń TK, które naruszają prawo UE

We wtorek 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w Luksemburgu orzekł, że korupcja lub nadużycia finansowe na szkodę UE nie podlegają jurysdykcji krajowego trybunału konstytucyjnego.

Dwa przypadki z Rumunii

Dwa rumuńskie sądy zwróciły się do TSUE o wykładnię prawa unijnego, gdyż muszą orzekać w sprawach dotyczących korupcji. Wyższy Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości Rumunii skazał kilku prominentnych oskarżonych, jednak rumuński Trybunał Konstytucyjny uchylił te wyroki. Ten sam Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dowody zebrane przy udziale służb wywiadowczych nie mogą być wykorzystywane, co z kolei ma wpływ na inny toczący się obecnie proces w sądzie niższej instancji. Dlatego zarówno ten sąd jak i Sąd Kasacyjny zwróciły się do TSUE.

Naciski polityczne na sędziów?

Ostatnie reformy sądownictwa w tym kraju mogły przynajmniej sprawiać wrażenie, że doprowadziły do nacisków politycznych na rumuńskich sędziów.

Przed przystąpieniem do UE w 2007 r. Rumunia przyjęła różne ustawy w celu dostosowania swojego sądownictwa do wymogów europejskich. W latach 2017-2019 niektóre z tych ustaw sądowych zostały jednak znowelizowane.

