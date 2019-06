Trzy paski nie tylko dla Adidasa

Adidas traci część praw do znaku towarowego przedstawiającego trzy równoległe paski. Sąd Unii Europejskiej przy Trybunale Sprawiedliwości UE odrzucił w środę skargę złożoną przez niemiecki koncern. Firma poinformowała, że jest rozczarowana tą decyzją.

Zdaniem sądu Adidas nie udowodnił, iż wzór przedstawiający trzy równoległe paski wywołuje wśród konsumentów w całej Unii Europejskiej jednoznaczne skojarzenie z tą firmą. Dlatego odrzucił skargę koncernu, który domagał się ogólnoeuropejskiego zastrzeżenie znaku towarowego.

Nie oznacza to, że inni producenci będą mogli teraz dowolnie wykorzystywać wzór graficzny przedstawiający trzy równoległe paski, który od lat zdobi produkty niemieckiego producenta. Adidas poinformował, że chodzi tylko o jedną z wersji tego znaku towarowego. Firma nie zdradziła jednak, o którą dokładnie. – To orzeczenie ogranicza się tylko do specyficznego wariantu znaku i nie ma wpływu na szeroką ochronę, jaką objęty jest w Europie wzór trzech pasków – powiedział rzecznik firmy.

Spór od lat

W 2014 roku Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej EUIPO przychylił się do wniosku Adidasa i zarejestrował trzy paski jako ogólnoeuropejski znak towarowy firmy, równolegle do znaków zastrzeżonych już w poszczególnych krajach. Dwa lata później skargę na tę decyzję złożyła belgijska firma Shoe Branding Europe, a EUIPO przyznało jej rację, potwierdzając, że nie było podstaw do ogólnoeuropejskiego uznania wzoru. Adidas zaskarżył decyzję urzędu do sądu UE, który teraz wziął stronę EUIPO.

Adidas może jeszcze odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości UE. Firma zapowiedziała, że na razie chce przeanalizować orzeczenie sądu. Wyraziła przy tym rozczarowanie decyzją sędziów. Po jej ogłoszeniu akcje Adidasa straciły ponad 1,5 procent.

szym (dpa, ntv)