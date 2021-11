Trybunał w Hadze bada zabójstwa dziennikarzy

W swoim ostatnim felietonie w meksykańskiej gazecie regionalnej „Notiver,” Miguel Angel Lopez Velasco poruszył takie tematy jak zabójstwa kobiet, nepotyzm w polityce i zanieczyszczenia wody pitnej. Władze obiecały zająć się tymi problemami, napisał 55-letni zastępca dyrektora wydawnictwa z siedzibą w Veracruz. „A jeśli nie, to w tym miejscu im o tym przypomnimy". Do tego jednak nie doszło. Kilka godzin później Lopez Velasco, pseudonim „Milo Vela", już nie żył.

Był 20 czerwca 2011 roku. Zabójcy Lopeza Velaski przyszli pod osłoną ciemności i gdy 55-latek spał, wyważyli drzwi wejściowe i zastrzelili jego, jego żonę Agustinę i najmłodszego syna Misaela ponad 400 kulami z broni szybkostrzelnej.

Miguel Angel Lopez Velasco został zamordowany 10 lat temu w swoim domu

Policja, której posterunek znajdował się niecałą przecznicę dalej, nie wysłała na miejsce nawet radiowozu. Dziesięć lat później prokuratura nadal nie podała jasnego motywu i nie zidentyfikowała też żadnego sprawcy. Dwoje starszych dzieci pary ze strachu musiało uciec z kraju.

Sprawa Lopeza Velasco trafia do Hagi

Zniszczono rodzinę, zamordowano krytyczny głos wraz z jego wiedzą. – W ponad 90 procentach przypadków sprawcy mogą liczyć na to, że nic im się nie stanie – mówi DW Balbina Flores z organizacji Reporterzy bez Granic w Meksyku. Przynajmniej symbolicznie sprawa ta ma jednak teraz trafić do sądu: Stały Trybunał Ludowy zaplanował na 2 listopada w Hadze dzień przesłuchań w sprawie łamania wolności prasy na całym świecie.

Omówione zostaną trzy zabójstwa dziennikarzy: Miguel Angel Lopez Velasco z Meksyku, Lasantha Wickrematunge ze Sri Lanki i Nabil Al-Sharbaji z Syrii. Chociaż trybunał nie może nikogo skazać, może bardziej nagłośnić morderstwa i zwiększyć presję na rządy poszczególnych państw, aby w przyszłości lepiej chroniły dziennikarzy.



Trybunał w Hadze ma również zająć się zabójstwem Lasanthy Wickrematungi

Proces ten został zainicjowany przez Reporterów bez Granic, Free Press Unlimited (FPU) oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ). – To publiczne forum jest okazją do pociągnięcia państw do odpowiedzialności za ich zaniedbania – tłumaczy Natalie Southwick, koordynator programu CPJ w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Dodaje, że „ten wysiłek jest szczególnie ważny w Ameryce Łacińskiej, gdzie zdecydowana większość zabójców dziennikarzy nigdy nie zostaje postawiona przed sądem, a zwłaszcza w Meksyku, gdzie do takich morderstw dochodzi najczęściej”.

Zamordowana meksykańska dziennikarka Yolanda Ordaz de la Cruz

Ślady morderstw sięgają polityki

Proces jest jedną z wielu akcji, które podejmują dziennikarze na całym świecie, aby zwrócić uwagę na zagrożenia, na które są narażeni oni sami, ale i wolność prasy. Innym przykładem jest chociażby projekt Forbidden Stories (Zakazane Historie). Organizacja non-profit wspiera dziennikarzy, którzy kontynuują śledztwa prowadzone przez zamordowanych, więzionych lub zastraszanych kolegów, aby pokazać sprawcom, że represje wobec dziennikarzy nie są skuteczne w ukrywaniu niewygodnej prawdy.

Śmierć Lopeza Velasco była strzałem ostrzegawczym. Był doświadczony i szanowany, a stan kraju znał jak własną kieszeń. – Jego śmierć była początkiem całej serii morderstw dziennikarzy w Veracruz – wspomina Balbina Flores. Wśród nich znalazła się Yolanda Ordaz z Notiver, która przed śmiercią krytykowała opieszałość władz w dochodzeniu prowadzonym w sprawie Lopeza Velaski. Także Regina Martinez, korespondentka wpływowego tygodnika „Proceso", porównywalnego z niemieckim „Der Spiegel".

W Veracruz rządził wówczas Javier Duarte (2010-2016) z Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI). Za jego kadencji w Veracruz zamordowano 17 pracowników mediów, trzech zaginęło bez śladu. Krążyła wówczas tak zwana czarna lista dziennikarzy, którzy nie podobali się Duarte i jego wpływowemu poprzednikowi i politycznemu mentorowi, Fidelowi Herrerze, i dlatego byli szpiegowani. Veracruz był wówczas najbardziej niebezpiecznym miejscem dla dziennikarzy.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Szok w Amsterdamie Wtorek wieczór, 6 lipca. Centrum Amsterdamu. Znany reporter śledczy Peter de Vries wychodzi ze studia telewizyjnego i zostaje postrzelony przez nieznane osoby. Istnieją przesłanki, że za atakiem stoi zorganizowana przestępczość. Dwaj mężczyźni zostają aresztowani zaledwie kilka godzin po zbrodni.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy W sercu Europy De Vries dziennikarsko zajmuje się zorganizowaną przestępczością i jest doradcą świadka koronnego w ważnym procesie przeciwko zorganizowanej przestępczości. Już kilka lat temu brat i adwokat świadka padli ofiarą zamachów. De Vries został kilkakrotnie postrzelony, walczy o życie w amsterdamskim szpitalu.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Zamach na greckiego dziennikarza 9 kwietnia 2021 r. grecki dziennikarz Giorgos Karaivaz został zastrzelony na ulicy w Alimos, na przedmieściach Aten. Dwie zamaskowane osoby na motocyklu oddały do niego dziesięć strzałów. Karaivaz był również doświadczonym dziennikarzem śledczym, zajmował się zorganizowaną przestępczością i korupcją wśród greckich urzędników.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Bomba w samochodzie Maltańska dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia informowała o przypadkach korupcji w maltańskiej polityce i biznesie. W październiku 2017 r. została zamordowana. Ładunek wybuchowy ulokowano w jej samochodzie. Mężczyzna, który przyznał się do winy, został skazany na 15 lat więzienia. Zleceniodawca był najprawdopodobniej znany biznesmen. Jego proces trwa.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Zamordowany we własnym domu Słowacki dziennikarz śledczy Ján Kuciak i jego narzeczona Martina Kušnírová zostali zastrzeleni 21 lutego 2018 r. Zabójcy działali na zlecenie. Kuciak pisał o powiązaniach słowackich polityków i oligarchów z przestępczością zorganizowaną, przestępstwach podatkowych i korupcji. Morderstwo to wywołało poważny kryzys rządowy i doprowadziło do dymisji ówczesnego premiera Fico.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Zabójstwo dziennikarza z Mławy W 2015 r. polski dziennikarz Łukasz Masiak został śmiertelnie pobity. Pisał o korupcji, handlu narkotykami, zanieczyszczeniu środowiska i samowolnych aresztowaniach. Na zdjęciu protest przeciwko działaniom polskiego rządu wymierzonym w wolne media.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Je suis Charlie W zamachu terrorystycznym na redakcję satyrycznego magazynu "Charlie Hebdo" w Paryżu zginęło 12 osób, w tym dziennikarze i rysownicy. Setki tysięcy ludzi protestowało później w obronie wolności słowa i prasy pod hasłem "Je suis Charlie" ("Jestem Charlie"). W zamachu na Bataclan w listopadzie 2015 r. zginął dziennikarz muzyczny Guillaume Decherf.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Berlin: atak na tureckiego dziennikarza 7 lipca br. turecki dziennikarz Erk Acarer, krytyk prezydenta Turcji Erdogana, został zaatakowany przez trzech mężczyzn przed swoim domem w Berlinie. "Zostałem zaatakowany nożem i pięściami" - napisał na Twitterze. Mężczyźni grozili, że wrócą, jeśli nie skończy z pisaniem.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Reporterzy bez granic? Dziennikarze w Europie nie zawsze muszą obawiać się o swoje życie. Jednak coraz częściej nie mogą oni swobodnie relacjonować wydarzeń – czy to przez agresywnych demonstrantów, czy przez restrykcyjne służby bezpieczeństwa, jak na zdjęciu. Zrobiono je w Paryżu podczas wiecu przeciwko zaostrzoneniu francuskiej ustawy o bezpieczeństwie.

W sercu Europy. Przemoc wobec dziennikarzy Bezpieczna przystań Pomimo problemów UE pozostaje stosunkowo bezpieczną przystanią dla dziennikarzy. Jest również domem dla wielu dziennikarzy spoza Europy, którym znacznie trudniej byłoby wykonywać swój zawód w ojczyźnie. Wolność prasy i wolność słowa jest podstawową wartością Unii Europejskiej.



Śledztwa w Meksyku skończyły się na niczym

Prokuratura regionalna, kontrolowana przez Duarte, po zabójstwie propagowała tezę dotyczącą porachunków. Lopez Velasco miał rzekomo mieć porachunki z narkotykowym bossem o pseudonimie „El Naca". Wkrótce potem sprawa w prokuraturze ucichła. Duarte został później skazany na dziewięć lat więzienia za korupcję.

Pod naciskiem obrońców praw człowieka Kongres Meksyku uchwalił w 2012 roku ustawę, która ma chronić zagrożonych dziennikarzy i aktywistów. Od tego czasu, według Flores, skorzystało z niej ponad 1500 osób, w tym 500 dziennikarzy.

Tabliczka upamiętniająca pięciu zamordowanych dziennikarzy w mieście Meksyk

Jak zaznacza, procedury ochronne są jednak pełne biurokracji i powolne. – Zgodnie z prawem władze muszą zareagować w ciągu dwunastu godzin od wezwania pomocy, czy to udostępniając przycisk antynapadowy, aktywując regularne patrole policji lub ochroniarzy, czy też, w skrajnych przypadkach, umożliwiając schronienie w bezpiecznym domu. W praktyce trwa to jednak do dwóch tygodni – wyjaśnia.

Ochrona dziennikarzy nie jest priorytetem politycznym

W grudniu 2018 roku władzę przejął Andras Manuel Lopez Obrador i obiecał zwrot w polityce bezpieczeństwa. Niewiele się jednak od tamtej pory zmieniło. Od początku jego kadencji, według oficjalnych danych, zamordowano 43 dziennikarzy i 68 aktywistów. – W większości przypadków już wcześniej grożono im śmiercią. Spośród siedmiu dziennikarzy zabitych w tym roku, dwóch złożyło wnioski o środki ochrony, ale nadeszły one zbyt późno – mówi kobieta działająca w organizacji Reporterzy bez Granic.

Ochronna dziennikarzy na końcu politycznej agendy. Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador

Jak tłumaczy, reforma ustawy o ochronie, przygotowana we współpracy z organizacjami dziennikarskimi, została wstrzymana w Kongresie, a budżet na nią przeznaczony nie został zwiększony. – Ta sprawa nie należy do politycznych priorytetów – skarży się Flores. Ma ona nadzieję, że 2 listopada trybunał w Hadze to zmieni.

