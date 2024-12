Tradycje bożonarodzeniowe. Gwiazdy, wiedźmy i fast food

Tradycje bożonarodzeniowe różnią się w zależności od kraju. Niektórzy jeżdżą do kościoła na wrotkach, inni czekają na czarownicę lub wieszają na choince ogórki.

Na całym świecie chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie, święto narodzin Chrystusa. Uroczystości nie są jednak wszędzie takie same. Oto kilka regionalnych zwyczajów.

Cudowne gwiazdy na Filipinach Zdjęcie: NOEL CELIS/AFP via Getty Images

Filipiny: cudowne gwiazdy

Gwiazda Betlejemska, która doprowadziła Trzech Mędrców do szopki betlejemskiej, odgrywa kluczową rolę w historii Bożego Narodzenia.

Na Filipinach gwiazdy są przedstawiane na kolorowych lampionach, tak zwanych "parolach", które są wieszane przed domami w Boże Narodzenie. Wykonane z bambusa i papieru lampiony symbolizują nadzieję i światło.

Wenezuela: na wrotkach do kościoła

Chodzenie do kościoła w Boże Narodzenie jest zwyczajem w wielu chrześcijańskich krajach. Nie w Wenezueli. Tam na pasterkę się nie chodzi, tylko jeździ na wrotkach.

Zwyczaj ten jest odpowiedzią słonecznego południa na jazdę na sankach w krajach północnych. Pojawił się w latach 60. i do dziś jest popularny. Ruch uliczny jest blokowany specjalnie dla wrotkarzy.

Wiedźma Befana Zdjęcie: Claudio Onorati/ansa/epa/dpa/picture alliance

Włochy: świąteczna wiedźma Befana

Życzliwa wróżka Befana o wyglądzie wiedźmy miała odwiedzić nowonarodzonego Jezusa wraz z Trzema Mędrcami, ale najpierw chciała dokończyć swoją pracę na krośnie.

Jednak sama nie mogła znaleźć drogi, więc w nocy z 5 na 6 stycznia krąży po świecie w poszukiwaniu dziecka. Grzeczne dzieci nagradza słodyczami, złe dostają bryłę węgla w postaci słodkiego cukru.

Japonia: KFC zamiast świątecznej kolacji

W Japonii mniej niż jeden procent społeczeństwa zalicza się do chrześcijan. Boże Narodzenie jest zatem świeckim świętem. Jedzenie słynnego smażonego kurczaka Kentucky Fried Chicken stało się bożonarodzeniową tradycją. W 1974 roku KFC rozpoczęło wielką kampanię reklamową „Kentucky na Boże Narodzenie”.

Święta Rodzina wykonana z rzodkiewek Zdjęcie: Lora Grigorova/Demotix/picture alliance

Meksyk: noc rzodkiewek

W 1897 roku burmistrz meksykańskiego miasta Oaxaca zapoczątkował dziwaczną tradycję bożonarodzeniową - "Noc rzodkiewek". Każdego roku 23 grudnia lokalni artyści rzeźbią sceny z życia codziennego w uprawianych tam rzodkiewkach i wystawiają je na jarmarku bożonarodzeniowym. Z rzodkiewek powstają również prace o tematyce bożonarodzeniowej.

Katalońska "kupa" prezentów Zdjęcie: Reuters/A. Gea

Katalonia: „kupa” prezentów

Większość szopek ma niebiański wygląd. W hiszpańskim regionie Katalonia istnieje jednak postać aż nazbyt ludzka: „El Caganer”. Figurka przedstawia katalońskiego chłopa w charakterystycznej czerwonej czapce barretinie, który ma spuszczone spodnie i… defekuje.

Austriacki pomocnik świętego Mikołaja - Krampus Zdjęcie: Werner Lang/imageBROKER/picture alliance

Austria: porywczy pomocnik świętego Mikołaja

Święty Mikołaj przynosi prezenty każdemu, kto był grzeczny. Niegrzecznymi w Austrii zajmuje się jego pomocnik - Krampus.

Według legendy wymyka się ze swojej kryjówki 5 grudnia, aby ukarać nieposłuszne dzieci: uprowadza je do podziemi, biczuje brzozowymi gałęziami, a nawet topi.

"German Christmas Pickle" staje się popularny także w Niemczech Zdjęcie: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

USA: świąteczny ogórek

Niemieckie tradycje bożonarodzeniowe są bardzo popularne w USA. Należy do nich wieszanie na choince ogórka bożonarodzeniowego made in Germany.

Jednak mało Niemców o tym wie. Pewien dmuchacz szkła z Turyngii, gdzie według amerykańskiego dokumentu świąteczny ogórek został wynaleziony w 1880 roku, dowiedział się o tradycji dopiero w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu sam produkuje ogórki.

Chiński "wieczór pokoju" jest też wieczorem jabłek Zdjęcie: Liu Junfeng/Costfoto/picture alliance

Chiny: jabłka pokoju

W Chinach Boże Narodzenie nie jest zakorzenione kulturowo, ale rozwinął się tu inny zwyczaj. W języku mandaryńskim Wigilia nazywana jest ping'anye, czyli „wieczór pokoju”.

Brzmi to podobnie jak „pingguo”, co oznacza „jabłko”. Ta językowa mieszanka sprawiła, że jabłka stały się popularnym prezentem świątecznym: jako „ping'anguo” lub „jabłka pokoju”.

Szwecja: pozdrowienia od Kaczora Donalda

Każdego roku 24 grudnia o godzinie 15:00 szwedzkie rodziny oglądają film Walta Disneya „Kaczor Donald i przyjaciele życzą wam wesołych świąt” z 1958 roku.

Według szwedzkiej gazety „The Local” w 2020 roku godzinny program obejrzało ponad 4,5 miliona osób - prawie połowa całej populacji. To czyni go najbardziej popularnym programem telewizyjnym w historii Szwecji.

Także w Etiopii Boże Narodzenie jest świętem światła Zdjęcie: Lefteris Partsalis/ZUMAPRESS/picture alliance

Etiopia: Boże Narodzenie w styczniu

Podczas gdy wiele krajów chrześcijańskich świętuje 24 grudnia jako datę narodzin Chrystusa, większość kościołów prawosławnych, w tym etiopski, obchodzi Boże Narodzenie dopiero 7 stycznia.

W Etiopii święto to nazywane jest Gana lub Gena. Wielu mieszkańców bierze wcześniej udział w „poście proroków”. Jest to post adwentowy trwający do 43 dni przed Bożym Narodzeniem.