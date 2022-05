Tornada w Niemczech. Jedna osoba nie żyje, dziesiątki rannych

Co najmniej jedna ofiara śmiertelna, dziesiątki rannych, zdewastowane miasta i milionowe szkody – to bilans silnych wiatrów i burz z co najmniej trzema tornadami, które w piątek (20.5.2022) nawiedziły Niemcy.

Najbardziej ucierpiało miasto Paderborn w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, gdzie 43 osoby odniosły obrażenia, głównie przez powalone drzewa. Dziesięć osób jest poważnie rannych – powiedział rzecznik miejscowej policji. Życie jednej kobiety jest zagrożone.

Uszkodzone dachy w Paderborn

W miejscowości Wittgert w Nadrenii-Palatynacie 38-letni mężczyzna został porażony prądem w zalanej piwnicy i zmarł. W Środkowej Frankonii w Bawarii 14 osób zostało rannych, gdy zawaliła się wiata.

Tornada i opady deszczu

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) potwierdziła trzy tornada, które miały miejsce w Paderborn, Lippstadt i Luetmarsen – dzielnicy miasta Hoexter. Inne przypadki tornada zgłoszono w Ratingen koło Duesseldorfu i regionie Sauerland.

Wywrócone przez wiatr ciężarówki w Paderborn

Trzy potwierdzone tornada utworzyły się w związku ze szczególnie silnymi burzami – wyjaśnia rzecznik DWD. Miały one miejsce na stosunkowo małej powierzchni. W krótkim czasie wystąpiły też opady deszczu rzędu 30-40 litrów na metr kwadratowy. W niektórych miejscach podczas burz spadł grad.

Niebezpiecznie w centrum miast

W Paderborn, który szczególnie ucierpiał przez niepogodę, trwają prace porządkowe. Obluzowane dachówki, przewrócone rusztowania, uszkodzone domy i samochody, spadające gałęzie – tak rzecznik miejscowej policji opisał zniszczenia w mieście. Na jednym z terenów przemysłowych doszło do rozległych uszkodzeń budynków. Miejscowa policja apeluje, by omijać centrum miasta.

Lippstadt: zniszczony kościół

Prace porządkowe trwają także w Lippstadt, a wiele służb ratowniczych jest tam nadal w akcji. Zniszczone są przede wszystkim dachy i drzewa. Runęła iglica jednego z kościołów, a około 120 osób zostało uwięzionych na terenie basenu, kiedy powalone drzewa zablokowały wyjście. Ze względów bezpieczeństwa centrum miasta pozostaje jeszcze zamknięte.

(DPA, AFP/dom)