Tim Walz. Kim jest kandydat na wiceprezydenta USA?

Na razie wiceprezydentką USA jest nadal Kamala Harris, ale po wycofaniu przez Joe Bidena swojej kandydatury na prezydenta w wyborach 5 listopada, jest ona również kandydatką Demokratów na urząd prezydenta. A to oznacza, że sama potrzebuje kandydata na wiceprezydenta.

Tim Walz, demokratyczny gubernator Minnesoty, podejmie się tej roli. Harris napisała w serwisie X, że z dumą ogłasza Tima Walza jako swojego kandydata na wiceprezydenta. „Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran wstawiał się za rodzinami robotniczymi, takimi jak jego. Wspaniale jest mieć go w zespole”.

Sam Walz określił to jako „życiowy zaszczyt”, że Harris wybrała właśnie jego. „Jestem w pełni zaangażowany” – napisał były nauczyciel na X. „Wiceprezydentka Harris pokazuje nam, co jest politycznie możliwe. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły”.

Walz dołączy do Harris w walce z kandydatem Republikanów Donaldem Trumpem i jego kandydatem na wiceprezydenta – JD Vancem.

Człowiek ludu

Minnesota jest „niebieskim stanem”. W ostatnich dwunastu wyborach prezydenckich głosy zawsze padały tam na Demokratów. Z zaledwie dziesięcioma głosami elektorskimi, stan ten nie należy wprawdzie do wagi ciężkiej, ale Partia Demokratyczna ma nadzieję, że Walz może również pozyskać wyborców spoza swojego rodzinnego stanu, szczególnie na środkowym zachodzie i obszarach wiejskich.

Po ukończeniu szkoły średniej Walz służył w Gwardii Narodowej przez 24 lata. Później pracował jako nauczyciel, najpierw w Chinach, a następnie w USA – w stanach Nebraska i Minnesota, gdzie poprowadził drużynę futbolową swojej szkoły średniej do pierwszego mistrzostwa stanu.

– Walz nie jest dobrze znany w kraju, ale dzięki swojemu doświadczeniu może wiarygodnie pozyskać pewien segment elektoratu – ocenia w rozmowie z DW Filippo Trevisan, politolog z American University w Waszyngtonie. Trevisan uważa, że Harris wybrała Walza, by „dotrzeć do wyborców, których potrzebuje w wiejskich częściach Ameryki”. Walz zarzuca Trumpowi i jego kandydatowi na wiceprezydenta nieznajomość klasy średniej, podczas gdy on sam pochodzi z tej klasy – wyjaśnia Trevisan.

Donald Trump (po prawej) i senator JD Vance Zdjęcie: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Kariera polityczna z sukcesami

W latach 2007-2019 Walz reprezentował swój okręg wyborczy w Minnesocie w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, gdzie był wyższym członkiem komisji ds. weteranów.

W 2018 roku wygrał wybory na gubernatora Minnesoty. Podczas swojej kadencji był orędownikiem postępowej polityki: prawa do aborcji, legalizacji marihuany i zapewnienia wszystkim dzieciom bezpłatnych posiłków w szkołach.

Trump i Vance są „dziwni”

Tim Walz przystąpił do krótkiego wyścigu o kandydaturę na wiceprezydenta jako słabszy kandydat, ale wystąpił w wielu mediach, gdzie zaprezentował się jako człowiek ludu. Wraz z trójką rodzeństwa dorastał w małym miasteczku Valentine w słabo zaludnionym stanie Nebraska.

Tim Walz i Kamala Harris Zdjęcie: Stephen Maturen/Getty Images

Uwaga opinii publicznej skupiła się na nim, gdy w wywiadzie dla amerykańskiej stacji MSNBC określił republikański sojusz wyborczy Trump-Vance jako „dziwny” (ang. weird). Określenie to stało się viralem i zostało podchwycone przez kampanię Kamali Harris, która wykorzystała je w komunikatach prasowych i postach w mediach społecznościowych.

Walz uważa, że Republikanie zniszczyli wiejską Amerykę i podzielili jej mieszkańców. Celem kandydatury Harris i Walza jest zjednoczenie ludzi poprzez dobre szkoły publiczne i przystępną opiekę zdrowotną.

