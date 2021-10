Thonon. Kontrowersyjna dieta

10 najlepszych zabójców tłuszczu

Chłodne kąpiele

Zimna woda pobudza spalanie tłuszczu w udach, biodrach i pośladkach, poprawiając przy tym przemianę materii. Temperaturę kąpieli należy stopniowo obniżać od 20 stopni C, by pod koniec prysznica osiągnąć 15 stopni C. Kto o poranku bierze chłodny prysznic przez kwadrans, ma przez resztę dnia szybszą przemianę materii.