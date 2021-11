Szczyt UE: Na kiedy przenieść brexit?

Donald Tusk ciągnie Unię ku aż rocznemu odroczeniu brexitu. I to bez wymogu, by Londyn najpierw przedstawił jasny plan, jak doprowadzi do zatwierdzenia umowy rozwodowej. Ale zwłaszcza Paryż prze do ostrzejszych warunków.