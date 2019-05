Theresa May rezygnuje ze stanowiska szefowej partii i rządu

W piątek 7 czerwca premier Wielkiej Brytanii Theresa May zrezygnuje ze stanowiska przewodniczącej Partii Konserwatywnej - oświadczyła May w Londynie, po tym jak po raz kolejny nie udało jej się przekonać brytyjskiego parlamentu do umowy brexitowej wynegocjowanej z Brukselą. W emocjonalnym wystąpieniu podkreśliła, że "zawsze będzie żałować", że "nie była w stanie zrealizować brexitu".

Zmiana na stanowisku premiera

Wraz z ustąpieniem z funkcji szefowej partii Theresa May rezygnuje ze stanowiska szefowej rządu. Jej następca lub następczyni na czele partii zostanie również premierem.

Szansę na obydwa stanowiska ma były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, który w sprawie brexitu uchodzi za "hardlinera".

Według ustępującej premier wewnętrzny proces w partii, który wyłoni jej następcę, rozpocznie się 10 czerwca i może potrwać kilka tygodni. W tej fazie May będzie komisarycznie kierować rządem.

Parlament przeciwko umowie

Wynegocjowane przez Theresę May porozumienie ws. opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej już trzykrotnie było przedmiotem głosowania w Izbie Gmin. Posłowie za każdym razem głosowali przeciwko umowie.

Planowany pierwotnie na 29 marca brexit został już dwukrotnie odroczony. May, zabiegając o większość dla umowy brexitowej, proponowała posłom szereg kompromisów. Spotkały się one jednak z krytyką przedstawicieli wszystkich partii, a w rządzie i Partii Konserwatywnej żądania rezygnacji May stawały się coraz głośniejsze.

dpa,afp/dom