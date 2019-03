Theresa May pod presją. „Jej koniec się zbliża“

„Dzisiejszej nocy szykuje się w gabinecie rządowym pucz”, napisał na Twitterze w sobotę późnym wieczorem dziennikarz „Sunday Times” Tim Shipman.

Shipman powołuje się na rozmowy z jedenastoma ministrami, którzy chcą obalić premier May. „Jej koniec jest blisko”, cytuje brytyjski dziennikarz jednego z ministrów, nie podając jednak jego nazwiska. „Za dziesięć dni May już nie będzie”.

Ostateczna rozgrywka na początku tygodnia?

Na posiedzeniu rządu w poniedziałek Theresa May ma zostać skonfrontowana z żądaniem podania się do dymisji, pisze Shipman. Ma ją zastąpić prezydent ad interim, który by sfinalizował wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. Pod uwagę są brani de facto zastępca May David Lidington, minister środowiska Michael Gove i szef resortu spraw zagranicznych Jeremy Hunt.

Artykuł Shipmana ukazał się dzisiaj także na tytułowej stronie „Sunday Times”

O rosnącej presji na May pisały wcześniej także „The Times” i „The Daily Telegraph”. Jak podały, mowa jest już wręcz o „harmonogramie” ustąpienia premier i dalszych kroków. Kręgi rządowe dementują jednak te doniesienia.

Parlamentarzyści „niezdolni do podjęcia decyzji"

Kilka dni przed pierwotnym terminem brexitu Theresę May czeka trzecia porażka w głosowaniu nad wynegocjowanym z Brukselą porozumieniem ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Już dwukrotnie, w połowie stycznia i połowie marca Izba Gmin odrzuciła nową umowę.

Niedawno May oburzyła członków Izby Gmin obarczając ich odpowiedzialnością za zapowiadające się opóźnienie brexitu. Ostro ich skrytykowała twierdząc, że „nie byli w stanie uzgodnić wdrożenia sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”. Własnej roli nie zakwestionowała.

(rtr, dpa, twitter.com/ShippersUnbound / stas)