TAZ: napięcia między Polską a RPA

Stosunki Polski z Republiką Południowej Afryki to pierwsza ofiarą afrykańskiej misji pokojowej – pisze niemiecki dziennik „Die Tageszeitung”.

Niemiecki dziennik „Die Tageszeitung” („TAZ”) pisze o afrykańskiej misji pokojowej i jej „pierwszej ofierze” – stosunkach między Polską a Republiką Południowej Afryki. Rząd w Johannesburgu, tworzony przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC) ma „polityczny dylemat” – stwierdza „TAZ”.

Chodzi o ubiegłotygodniową wizytę w Ukrainie, a potem w Rosji, przedstawicieli Unii Afrykańskiej (m.in. RPA, Egiptu, Senegalu, Zambii, Republiki Konga, Ugandy i Komorów). Delegacja opracowała dziesięciopunktowy plan pokojowy, a na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem wezwała Kreml do negocjacji z Ukrainą.

Afrykańska delegacja w Kijowie Zdjęcie: Valentyn Ogirenko/REUTERS

W trakcie „afrykańskiej misji pokojowej” powstały napięcia między RPA a Polską, a wojna w Ukrainie staje się „największym wyzwaniem dla kontynentu afrykańskiego, próbującego utrzymać politykę niezaangażowania” – pisze dziennik.

Problem na warszawskim lotnisku

Gazeta nawiązuje do zatrzymania delegacji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy przez polskie władze na warszawskim lotnisku Chopina w czwartek, 15 czerwca. Chodziło o transport broni bez pozwolenia. Na pokładzie samolotu znajdowały się też osoby, o których obecności Polska nie została wcześniej powiadomiona. Strona polska tłumaczyła, że przedstawiciele RPA zostali wcześniej poinformowani o wszystkich formalnościach, z kolei południowoafrykańska delegacja zarzucała Polsce rasizm.

„Dramat warszawskiego samolotu nastąpił po doniesieniach, że RPA zakazała eksportu broni do Polski – ponieważ podejrzewano, że Polska może przekazać broń Ukrainie. Byłoby to naruszenie neutralności RPA. W maju USA oskarżyły RPA o dostarczanie broni do Rosji” – relacjonuje „TAZ”.

Związki z Rosją

RPA ma dylemat – stwierdza dziennik. Utrzymuje dobre stosunki z Rosją, z którą jest związana w ramach sojuszu Brics (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA). W sierpniu w RPA odbędzie się szczyt państw Brics, na który może udać się prezydent Rosji Władimir Putin, mimo iż wydano nakaz aresztowania go za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Rządzący w RPA Afrykański Kongres Narodowy (ANC) jest blisko związany z Moskwą od czasów walki z apartheidem.

RPA utrzymuje również dobre stosunki z Polską, która uważa RPA za swojego najważniejszego partnera na kontynencie afrykańskim – pisze niemiecki dziennik. Przypomina też, że w 1993 roku polski prawicowy ekstremista Jakub Waluś zamordował ówczesnego lidera południowoafrykańskich komunistów Chrisa Haniego. Waluś został skazany na karę śmierci, a wyrok zamieniono później na dożywocie. Mężczyzna opuścił więzienie w 2022 roku, ale Polska bezskutecznie wnioskuje o umożliwienie mu powrotu do kraju.

Opozycja RPA krytykuje „misję pokojową” w Ukrainie i Rosji, twierdząc, że prezydent Cyril Ramaphosa „ośmieszył RPA na międzynarodowej scenie". Sam Ramaphosa uznaje jednak swoją podróż za wielki sukces – pisze „TAZ”.

