Tajemnicze zapalenie wątroby u dzieci. Pierwszy przypadek w Niemczech

W ostatnich tygodniach w kilku krajach odnotowano liczne przypadki tajemniczego zapalenia wątroby u dzieci. Przypadek taki wystąpił również w Niemczech, ale jak na razie Niemcy nie spodziewają się, by zachorowań było niespotykanie wiele.

Zgłoszony przypadek odpowiada opisowi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która do grupy nietypowego zapalenia wątroby zalicza przypadki występujące u dzieci i młodzież poniżej 17. roku życia, u których potwierdzono zapalenie wątroby i podwyższone wartości związane z czynnościami tego organu, ale nie wykryto żadnego z patogenów zapalenia wątroby typu A, B, C, D lub E.

Odnotowany w Niemczech przypadek miał miejsce już w styczniu – poinformował niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), nie podając jednak dalszych szczegółów. Towarzystwa specjalistyczne i szpitale dziecięce nie posiadają informacji o innych przypadkach lub skupiskach zachorowań w Niemczech, ale lekarze proszeni są o wzmożoną uwagę i zgłaszanie podejrzanych przypadków – pisze RKI.

Najwięcej w Wielkiej Brytanii

O niezwykłym nagromadzeniu ciężkich przypadków zapalenia wątroby u dzieci poinformowała po raz pierwszy Wielka Brytania. Nie wykryto jednak typowych czynników wywołujących – wirusów zapalenia wątroby typu A do E. Jak informuje RKI, w samej Wielkiej Brytanii znanych jest już 114 przypadków zachorowań; dziesięcioro dzieci wymagało przeszczepu wątroby. Odosobnione przypadki zachorowań odnotowano w krajach UE i USA, a na całym świecie znanych jest około 190 przypadków.

Według unijnego urzędu ds. zdrowia ECDC dokładna przyczyna zachorowań jest nadal niejasna. Prowadzone są jednak odpowiednie badania – poinformowała szefowa ECDC Andrea Ammon. Dotychczasowe badania wskazują na związek z zakażeniami adenowirusami.

W większości przypadków wykryto adenowirusy pewnego serotypu „41F” – pisze RKI. Zakażenia adenowirusami są częste i zwykle prowadzą do łagodnej choroby z objawami przypominającymi przeziębienie, wymiotami i biegunką lub zapaleniem spojówek. „U większości osób zakażonych adenowirusem nie dochodzi do powikłań. Adenowirusy nie powodują wprawdzie zazwyczaj zapalenia wątroby, jednak chodzi o rzadkie powikłanie, które zwykle występuje u osób z obniżoną odpornością” – stwierdza RKI.

Nowy wariant wirusa?

Jak podaje dalej niemiecki instytut, w Wielkiej Brytanii może występować nowy wariant wirusa. Ze względu na pandemię szczególnie podatne na zachorowanie mogą być młodsze dzieci.

Eksperci RKI uważają, że liczba znanych przypadków w UE jest trudna do sklasyfikowania. Wprawdzie poszczególne kraje zgłaszają więcej dzieci dotkniętych chorobą, niż można by się spodziewać, jednak dużą rolę może odegrać także zwiększona uwaga. Ponadto definicja przypadku nie jest jeszcze zbyt szczegółowa. Z perspektywy czasu może się okazać, że niektóre zachorowania wcale nie należą do tej kategorii.

Jeszcze kilka tygodni zajmie gromadzenie wyników różnych badań – uważa Christoph Sarrazin z Niemieckiej Fundacji Chorób Wątroby. Wtedy można będzie sformułować odpowiednie zalecenia.

(DPA/dom)