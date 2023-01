Tagesspiegel: Czy Centrum Przyszłości powstanie nad Odrą?

Chodzi o inwestycję wartą 200 mln euro – podał w piątek niemiecki dziennik „Der Tagesspiegel”. Z informacji stołecznej gazety wynika, że kandydaturę Frankfurtu popierają między innymi burmistrz Berlina Franziska Giffey, minister kultury Brandenburgii Manja Schuele, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig oraz burmistrz Frankfurtu Rene Wilke.

Zwolennicy tej lokalizacji wskazują na sprawowaną przez Frankfurt funkcję pomostu na Wschód Europy. „Wszyscy mieszkańcy krajów postkomunistycznych stanęli w 1989 roku przez podobnymi wyzwaniami” – powiedziała Schuele.

Oprócz przejścia od komunizmu do demokracji i od gospodarki planowej do rynkowej, co doprowadziło do „bezprzykładnego bezrobocia”, społeczeństwa wschodnioeuropejskie borykały się z falą rozwodów, emigracją swoich obywateli, rozbitymi rodzinami. „Całe pokolenia w Europie znają poczucie, że nie jest się już potrzebnym, bądź jest się postrzeganym i potrzebnym tylko jako tania siła robocza” – powiedziała minister.

Symboliczna rola Frankfurtu

Schuele podkreśliła, że upadek muru berlińskiego byłby niemożliwy bez polskiej Solidarności i otwarcia granicy przez Węgry oraz łańcucha utworzonego przez ludzi w Krajach Bałtyckich. Dlatego Centrum musi powstać w mieście, które przekracza granicę z Europą Wschodnią. „Podwójne miasto Frankfurt i Słubice jest geograficznym, politycznym, naukowym i ludzkim symbolem przezwyciężenia granicy pomiędzy Europą Środkową a Europą Wschodnią” – wyjaśniła Schuele.

Osoby popierające kandydaturę Frankfurtu uważają, że agresja Rosji na Ukrainę nadała Centrum Przyszłości nowy wymiar. „Rozpoczęta 30 lat temu rewolucja nie została dokończona. Część mieszkańców walczy do dziś o wolność, przyszłość i praworządność” – powiedział były wschodnioniemiecki opozycjonista Wolfgang Templin.

Decyzję o lokalizacji Centrum Przyszłości podejmie jury, do którego należą m. in. były minister obrony Thomas de Maiziere, były premier Brandenburgii Matthias Platzek i konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. We wtorek (24.01.2023) jury będzie wizytować Frankfurt nad Odrą.

