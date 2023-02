Szynkowski vel Sęk w Berlinie: Mamy satysfakcję, że militarna pomoc Niemiec dla Ukrainy przyspieszyła

Wojna w Ukrainie intensyfikuje polsko-niemieckie kontakty rządowe na poziomie ministrów. Ich wzajemne wizyty w sąsiednich krajach odznaczają się jednak samotnymi konferencjami prasowymi, które powoli stają się normą. Po tym, jak niedawno szefowie niemieckich resortów obrony oraz MSW bez swoich polskich kolegów rozmawiali z dziennikarzami w Warszawie, w poniedziałek (27.2.23) do mediów w Berlinie w pojedynkę wyszedł minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Oczywiście priorytetem dzisiejszych spotkań jest apel do naszych niemieckich partnerów o mocniejsze wsparcie dla Ukrainy – mówił Szynkowski vel Sęk o swojej wizycie w Berlinie, podczas której rozmawiał m.in. z wicekanclerzem Robertem Habeckiem, szefem resortu obrony Borisem Pistoriusem oraz niemieckimi parlamentarzystami. Jak zaznaczył, jego spotkania są częścią polskiej „ofensywy dyplomatycznej” w tej sprawie.

Minister wskazywał w tym kontekście na skuteczność polskiej polityki. – Bezpośrednia pomoc militarna to jest coś, co uległo pewnemu przyspieszeniu w ostatnich mniej więcej dwóch miesiącach. I my mamy tutaj z tego powodu satysfakcję, że nasi niemieccy partnerzy rzeczywiście w tej sprawie zaczęli podejmować działania szybsze i bardziej zdecydowane, niż to było wcześniej – powiedział.

UE, szkolenia żołnierzy i Schwedt

Szynkowski vel Sęk spotkał się też z sekretarz stanu w niemieckim MSZ Anną Luehrmann, która tak jak on odpowiada w rządzie za sprawy europejskie. Według jego relacji rozmawiali m.in. o kwestii przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. – Miałem okazję dokonać przeglądu sytuacji, co możemy zrobić, żeby Ukraina mogła jak najszybciej wejść do Unii Europejskiej w ten sposób, żebyśmy mogli też poszerzyć tą strefę bezpieczeństwa zarówno gospodarczego, energetycznego, ale także tego faktycznego – mówił polski minister.

Jak dodał, na poziomie europejskim Polska stara się m.in. o wydłużenie terminów obowiązywania pakietów sankcji przeciwko Rosji z sześciu miesięcy na rok oraz o zmiany reguł fiskalnych w związku ze zwiększonymi wydatkami na obronność. Polska chce wydać w tym roku na obronę ok. 4 proc. PKB. – Chcemy w tym roku innego ujęcia w regułach fiskalnych, aby nie być ograniczonym gorsetem reguł fiskalnych na poziomie europejskim – powiedział minister.

Z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem polski minister omawiał przede wszystkim kwestię szkolenia ukraińskich żołnierzy. Jak powiedział, nie dyskutowali o kwestii możliwych wspólnych manewrów wojskowych z USA w Polsce, o których wspominał tego samego dnia Pistorius.

Szynkowski vel Sęk rozmawiał też z ministrem gospodarki Robertem Habeckiem o sytuacji rafinerii w Schwedt. W grudniu ub.r. Polska i Niemcy uzgodniły, że ropa dla rafinerii – po odcięciu dostaw z Rosji – dostarczana będzie przez naftoport w Gdańsku, ale strona niemiecka skarży się na nieregularne i ograniczone dostawy.

– Wicekanclerz rozumie, że warunki wojenne sprawiają, że (...) możliwość zabezpieczenia pewnych slotów nie jest możliwa, ponieważ też byłaby obarczona kosztem niepewności odbioru ropy dla polskiego konsumenta. – powiedział polski minister. – Dzisiejsza rozmowa pozwoliła na ustalenie takiej propozycji, która pozwoli zabezpieczyć i jedno, i drugie – dodał optymistycznie, nie zdradzając szczegółów.