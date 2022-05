„Szybki” internet czy rozporządzenie „bez ambicji”? Niemiecki rząd ma plan

Plany zakładają, że w całych Niemczech będą dostępne stałe łącza internetowe, w przypadku których prędkość pobierania wyniesie co najmniej 10 megabitów na sekundę, a prędkość wysyłania 1,7 megabitów na sekundę. Obie te wartości są jednak niskie, bo jak się okazuje, w większości domów w Niemczech istnieje możliwość uzyskania znacznie lepszych połączeń sieciowych.

Co z internetem na wsi?

Dla osób mieszkających na wsi lub na obrzeżach miast dolny limit może być jednak pomocny, bo po raz pierwszy będą mieli oni podstawę prawną do korzystania z szerokopasmowego internetu. Federalna Agencja ds. Sieci mogłaby, pod pewnymi warunkami, zadbać o położenie lepszych połączeń. Istnieje również wymóg dotyczący opóźnień, czyli czasu reakcji. Nie może on być dłuższy niż 150 milisekund. Oznacza to, że tani dostęp do internetu przez odległe satelity nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe znajdujące się na peryferiach, ponieważ w ich przypadku opóźnienie jest większe. W rachubę wchodzi internet za pośrednictwem satelitów znajdujących się w pobliżu Ziemi, ale takie rozwiązanie jest z kolei kosztowne. Rozporządzenie dopuszcza obecnie wyjątki, w których można stosować technologie satelitarne z większymi opóźnieniami.

Minister cyfryzacji Niemiec Volker Wissing uznał, że minimalne wymagania zapewnią „cyfrowy udział wszystkich tych, którzy do tej pory byli odcięci od sieci”. Dodał, że pozytywnym aspektem dla konsumentów jest fakt, że dolne wartości mają każdego roku być określane na nowo.

Pod uwagę brane są ogólne dane korzystania z internetu w Niemczech. Ze względu na to, że poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o rozbudowę sieci, a klienci zawierają coraz bardziej korzystne umowy, również ten dolny limit będzie stale wzrastać.

Pierwotnie przyjęte rozporządzenie miało wejść w życie 1 czerwca. Brakuje jednak wciąż zielonego światła od Bundesratu i ze strony komisji ds. cyfryzacji Bundestagu. Niemieckie ministerstwo cyfryzacji przyznało, że planowany termin prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany.

Opozycja: plan „bez ambicji”

Rzecznik ds. polityki cyfrowej opozycyjnego klubu parlamentarnego chadeków w Bundestagu Reinhard Brandl nazwał przyjęte przez rząd rozporządzenie dokumentem „bez ambicji”. Argumentował, że zignorowano powszechna praktykę Niemców jeśli chodzi o korzystanie z internetu. – Mamy znaczne wątpliwości co do tego, czy 10-megabitowa szybkość pobierania danych i 1,7 megabitów na wysyłkę, jako usługa podstawowa, wystarczą dla rodziny z dziećmi – powiedział Brandl.

(DPA/gwo)