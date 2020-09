Szwajcarski bank zwróci majątek NRD

W sumie chodzi o majątek z odsetkami o wartości 150 milionów franków – to 97 milionów wpłaconych przez władze NRD plus odsetki liczone od 2009 roku. Pieniądze zasilą budżet Niemiec. Już w grudniu 2019 bank zabezpieczył środki na tę wypłatę. Wedle informacji banku Julius Bär, pieniądze trafiły do Szwajcarii z NRD-owskiej spółki handlu zagranicznego, zaś w latach 1990-1992 zostały ulokowane w szwajcarskim banku Cantrade, który w 2005 roku został przejęty przez bank Julius Bär. Przy transakcji przejęcia nowemu właścicielowi znane były problematyczne lokaty, którymi wówczas zarządzał Bank UBS, jak również płatności wynikające z tego tytułu w przyszłości.

Pieniędzmi, które po upadku NRD przywłaszczyli sobie byli członkowie komunistycznego reżimu, zajmował się w Niemczech urząd do zadań specjalnych wynikających ze zjednoczenia Niemiec (BvS). Działał on do 2001 roku i przejął pałeczkę od Urzędu Powierniczego (Treuhandanstalt), którego zadaniem była z kolei prywatyzacja byłych NRD-owskich przedsiębiorstw państwowych. To właśnie BvS wystąpiła przeciwko szwajcarskiemu bankowi na drogę prawną w sprawie zwrotu majątku NRD.

