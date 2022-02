Szwajcaria przyłącza się do unijnych sankcji przeciwko Moskwie

Rząd Szwajcarii zaznaczył, że blokada majątków wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Wdrożono także sankcję przeciwko prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, premierowi Michaiłowi Miszustinowi i szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi.

Dla UE to dobra wiadomość. Wcześniej jeden z unijnych dyplomatów przyznał, że kurs, który w ostatnich dniach i tygodniach obrała Szwajcaria, wywołuje duże niezadowolenie. Dodał, że jest to całkowicie niezrozumiałe, jak w obecnej sytuacji można powoływać się na swoją neutralność, gdy chodzi o kwestię ukarania naruszeń prawa międzynarodowego.

Według informacji przekazanych przez Radę UE Wspólnota od pewnego czasu starała się przekonać Szwajcarię do przyłączenia się w pełni do sankcji przeciwko Moskwie.Chodziło między innymi o zamrożenie rezerwy walutowej i aktywów niektórych rosyjskich instytucji finansowych. Do niedawna nie było jednak żadnych konkretnych odpowiedzi ze strony Szwajcarii w tej sprawie.

Odniesienia do neutralności

W niedzielę, 27 lutego, prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis wspomniał jednak o możliwości zamrożenia rosyjskiego kapitału. Równocześnie jednak dał do zrozumienia, że ostateczna decyzja w sprawie zamrożenia kapitału uwzględniałaby neutralność Szwajcarii.

Wcześniej Cassis, odnosząc się do neutralności Szwajcarii, powiedział, że jego kraj nie będzie nakładał sankcji na Rosję, niezależnie od jej inwazji na Ukrainę.

Szwajcaria jest szczególnie ważnym centrum finansowym dla Rosjan. Według danych Narodowego Banku Szwajcarii w ubiegłym roku na szwajcarskich kontach znajdował się rosyjski majątek o wartości około 15 mld franków szwajcarskich (14,5 mld euro). Każdego roku do Szwajcarii napływają kolejne miliardy. W kraju tym żyje wielu oligarchów, w tym bliski Putinowi Giennadij Timczenko.

(DPA/ gwo)