Szwajcaria planuje składowisko odpadów jądrowych na granicy z Niemcami

Składowanie radioaktywnych odpadów mogłoby się rozpocząć w 2050 roku, a składowisko powstać zaledwie kilka kilometrów na południe od gminy Hohentengen w Badenii-Wirtembergii nad górnym Renem. Doniesienia te przekazała Szwajcarska Krajowa Spółka do Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste NAGRA). Odpady mają zostać umieszczone na głębokości kilkuset metrów. Podkreślono, że miejsce na składowisko zostało wybrane ze względu na jego geologię. Do wyboru były jeszcze dwa inne miejsca, które również znajdują się bardzo blisko granicy z Niemcami.

„Wymagany czas unieszkodliwienia wynosi około 200 tys. lat dla odpadów wysokoaktywnych i około 30 tys. lat dla odpadów nisko- i średnioaktywnych” – czytamy na stronie internetowej NAGRA. Konkretnie chodzi o około 9300 metrów sześciennych odpadów wysokoaktywnych oraz 72 tys. metrów sześciennych odpadów nisko- i średnioaktywnych. Odpady pochodzą z pięciu szwajcarskich elektrowni atomowych, a także z medycyny i przemysłu. Cztery elektrownie jądrowe są nadal podłączone do sieci. Nie mają zostać wymienione, mogą być eksploatowane, o ile zagwarantowane jest ich bezpieczeństwo. Może to dotyczyć okresu do lat 2040-tych.

Ostateczna decyzja prawdopodobnie po 2031 roku

NAGRA chce złożyć wniosek o budowę do 2024 roku. Potem o pozwoleniu zdecyduje rząd w Bernie, a parlament musi zatwierdzić tę decyzję.

W Szwajcarii można jednak przeprowadzić w tej sprawie również referendum. Prawdopodobnie nie odbyłoby się ono jednak przed 2031 rokiem. Jeśli decyzja nie zostanie odrzucona, będzie można rozpocząć budowę składowiska odpadów jądrowych. Składowanie rozpoczęłoby się około 2050 roku.

Obawy o bezpieczeństwo dostaw wody pitnej

Christian Kuehn, parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Niemiec i poseł do Bundestagu z Badenii-Wirtembergii, powiedział agencji DPA, że zlokalizowanie planowanego składowiska w pobliżu granicy będzie dużym obciążeniem dla miejscowych – zarówno w fazie budowy, jak i póżniej, gdy składowisko będzie używane.

Niemieckie miejscowości w pobliżu granicy są szczególnie zaniepokojone kwestią zaopatrzenia w wodę pitną. – Mamy wszędzie studnie z wodą pitną, mamy w pobliżu rzeki Aare i Ren. Kwestia ochrony wody pitnej jest centralnym problemem dla mieszkańców tych okolic – mówi Martin Steinebrunner z niemieckiego Biura Koordynacyjnego Szwajcarskich Repozytoriów Głębinowych (DKST).

Nadal nie wiadomo, gdzie będzie się odbywać pakowanie odpadów gotowych na ostateczne składowanie. Obecnie znajdują się w tymczasowym magazynie odpadów jądrowych w Wuerenlingen, około 15 kilometrów na południe od niemieckiej gminy Waldshut-Tiengen.

W wielu innych krajach, ale także Niemczech, kwestia ostatecznego składowiska wysokoradioaktywnych odpadów jądrowych pozostaje bez odpowiedzi. Decyzja w sprawie własnej lokalizacji w Niemczech ma zapaść najwcześniej w 2031 roku.

(DPA, RTR/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>