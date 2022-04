Szwajcaria blokuje niemieckie dostawy broni dla Ukrainy

Niemieckie dostawy broni dla Ukrainy mogą zostać dodatkowo spowolnione przez blokadę ze strony Szwajcarii. Jak informuje szwajcarska gazeta „SonntagsZeitung”, rząd w Bernie nie zgadza się na to, aby Niemcy przekazały Ukrainie pociski do bojowych wozów piechoty typu Marder. Ich producent – niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall – wytwarza pociski do Marderów właśnie w Szwajcarii.

Rzecznik szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych powiedział gazecie, że władze w Bernie otrzymały dwa zapytania z Niemiec dotyczące zgody na przekazanie uzbrojenia Ukrainie, ale zostały one odrzucone ze względu na szwajcarską neutralność i restrykcyjne przepisy dotyczące produktów zbrojeniowych.

Rzecznik dodał, że nie wiadomo, czy niemieckie wnioski są związane z dyskutowaną dostawą Marderów na Ukrainę, o co zabiegają władze w Kijowie. Nie poinformował też, o jaką dokładnie amunicję chodzi, ani o jaką liczbę.

Szwajcaria, pozostająca poza Unią Europejską, wprowadziła także u siebie unijne sankcje przeciwko Rosji ogłoszone po inwazji na Ukrainę, odchodząc od dotychczasowej praktyki w tym zakresie. Ogłosiła jednocześnie, że zasada neutralności nie pozwala jej na dostawy broni w tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Jak podaje agencja Reuters, z tego powodu Szwajcaria odrzuciła w ubiegłym miesiącu wniosek Polski o zgodę na przekazanie Ukrainie szwajcarskiego sprzętu.

Niemieckie problemy z ciężką bronią

Niemcy jak dotąd nie przekazują Ukrainie ciężkiego uzbrojenia, co spotyka się z coraz większą krytyką; zarówno w kraju jak i poza granicami. Niemcy zapowiedziały jednak, że będą uzupełniać braki w wyposażeniu wschodnich krajów NATO, które oddają Ukrainie swój ciężki sprzęt. Chodzi m.in. o niemieckie wozy opancerzone dla Słowenii, która przekazuje Ukrainie swoje czołgi produkcji sowieckiej.

Poza tym Niemcy pomagają Ukrainie, przekazując lżejsze uzbrojenie. Powołując się na źródła ukraińskie, agencja DPA podawała w tym tygodniu, że Ukrania dostała od Niemiec 2,5 tysiąca rakiet przeciwlotniczych, 900 panzerfaustów z 3 tys. pocisków, 100 karabinów maszynowych, 15 wyrzutni pocisków do niszczenia bunkrów z 50 pociskami, 100 tysięcy granatów ręcznych, 2 tys. min, ponad 5 tysięcy ładunków wybuchowych i ponad 16 milionów sztuk amunicji.

