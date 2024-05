Sztuka w Kolonii: odkrywanie talentów

Na liście miłośników współczesnej młodej sztuki targi Discovery Art Fair zajmują szczególne miejsce. Impreza odbywa się w tym roku dwa razy: w Kolonii (wiosną) i we Frankfurcie (jesienią). Każda z tych edycji ma swoją specyfikę, zależną od publiczności i lokalnych preferencji. Ale same targi są imprezą międzynarodową.

W tym roku do Kolonii przyjechało 112 wystawców z 14 krajów, w tym z Polski. Dodatkową atrakcją jest miejsce, czyli wpisany na listę zabytków budynek XPOST KÖLN z roku 1895 roku – dawna sortownia paczek o powierzchni ponad 6000 metrów kwadratowych, a same targi zajmują aż dwie trzecie tego terenu.

Discovery Art Fair Cologne 2024 to znakomite miejsce na rozmowy o sztuce Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Długa tradycja targów sztuki w Kolonii

Celem Discovery Art Fair, wcześniej znanych jako Kölner Liste, jest inspirowanie i zachęcanie, by odkrywać nowe zjawiska, obiecujących artystów i ich prace, znajdujące się tuż obok uznanych twórców. Targi skierowane są zarówno do początkujących, jak i doświadczonych kolekcjonerów, prezentując wschodzącą sztukę współczesną w szerokim zakresie i przystępnych cenach. Odwiedzający mogli kupić miniaturowe obrazy już za 100 euro, a najdroższe dzieło – figura z brązu – kosztowała 55 000 euro.

Ceny bowiem nie są tu najczęściej wyznacznikiem jakości i prestiżu; przecież wśród wystawiających może się kryć artysta, który w przyszłości zdobędzie uznanie, a jego prace osiągną niebotyczne kwoty. Kto wie? I wówczas jego prace będzie można kupić podczas kolejnej obowiązkowej imprezy dla miłośników sztuki i fachowców, czyli na prestiżowych targach Art Cologne (uznawanych za najstarsze tego typu targi sztuki), ale na to trzeba poczekać do listopada.

Abstrakcja, pop art i realizm to trzy główne nurty podczas tegorocznych Dicovery Art Fair w Kolonii Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

– Kolonia to specyficzne miejsce; tutaj były pierwsze targi w ogóle w świecie sztuki, więc ma długą tradycję. Są tu goście z całych Niemiec, miałam między innymi klientów z Hamburga(odległość między miastami wynosi ok. 450 km – red.). Przez te cztery dni było bardzo dużo ludzi, można nawiązać kontakty z galeriami, z kolekcjonerami. To są bardzo miłe rozmowy – opowiada w rozmowie z DW polska malarka Eva Mitera, uczestnicząca w Discovery Art Fair Cologne.

Odkryj talent!

W tym roku po raz pierwszy utworzono strefę „Discover a talent” („Odkryj talent”). Przy samym wejściu do hali wystawowej zaprezentowano prace Hakana Erena, który tworzy rzeźby kinetyczne. Jak wyjaśniał, zainspirowały go konstrukcje Leonarda da Vinci i zafascynowała jego pomysłowość.

Obiekty Niemca najczęściej więc pokazują mechaniczne konstrukcje, koła zębate, łańcuchy, przeguby i rozpórki; wszystko, co jest ważne dla ruchu poszczególnych części. a także swoje prace artystyczne, które nawiązują do tradycji rzeźby kinetycznej. Niezależnie od tego, czy jest to kolaż, obiekt czy rozbudowana instalacja, wszystkie jego prace na pierwszy rzut oka urzekają radosną i zabawną formą, by zaraz potem ujawnić swoją głębię i wszystkie starannie dopracowane szczegóły.

Prasa Hakana Erena: żyrandol z balonowymi postaciami bez powietrza Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Podczas Discovery Art Fair w Kolonii zwiedzających witał powieszony wysoko pod sufitem okrągły, stalowy żyrandol Hakana Erena. Zamiast elementów oświetleniowych zwisały z niego balonowe postacie, z których uszło powietrze. To bohaterowie z horrorów i seriali grozy, jak Freddy Krüger, Joker czy Pennywise. Można powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują (pompują). Czy w ten sposób można oswoić strach i czy jest to odniesienie do wszechobecnych dziś obaw? Być może, przecież sztukę należy interpretować osobiście i po swojemu. I nie należy bać się o niej rozmawiać.

Abstrakcja i realizm z odrobiną pop-artu

Różnorodność obiektów artystycznych oraz materiałów i technik, w których je wykonano, to kolejna ciekawa rzecz do zauważenia na kolońskiej imprezie. Malarstwo jest tylko jednym z gatunków obecnych na Discovery Art Fair, odwiedzający mogli zobaczyć rzeźby, grafiki, techniki mieszane, instalacje, fotografię, sztukę wideo i street art.

Organizatorzy zastrzegają, że różnorodność jest istotna, ale równie ważna jest jakość prezentowanych prac: „Pokazywane obiekty zostały więc starannie wyselekcjonowane przez wystawców specjalnie na tę okazję. Wiele z dzieł sztuki, które zadebiutowały na targach, trafiło później do światowej sławy przestrzeni artystycznych na całym świecie”.

Targi sztuki w Kolonii: abstrakcja "rozważna i romantyczna" nie tylko w malarstwie, ale i rzeźbie Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Co można było od razu zauważyć? Na pewno dominująca była abstrakcja „rozważna i romantyczna”, czyli w wielu jej odmianach – od rozmarzonej, przez zabawną oraz ironiczną, po bardzo emocjonalną, komentującą obecne wydarzenia lub doświadczenia osobiste. Sporo też było prac w duchu realizmu. Trzecim najbardziej zauważalnym kierunkiem był pop-art.; barwny i lubiany przed odbiorców, wykorzystujący bardzo aktualne motywy, jak emotikony, oraz elementy kiczu i neonowe kolory.

– Jest zainteresowanie, bardzo dobrze sprzedają się te limitowane edycje. Sprzedałam tutaj bardzo dużo miniaturek. Kolory bardzo przyciągają – opowiada malarka z Krakowa Edyta Grzyb, prezentująca na Discovery Art Fair między innymi portret Batmanki czy kobiece wizerunki z motywem z Myszki Miki.

Eva Mitera: z jednej strony sielskie tonda z błękitnym niebem, a z drugiej - barwna, dzika abstrakcja Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Polska reprezentacja

Podczas tegorocznej edycji Discovery Art Fair w Kolonii swoje prace zaprezentowało troje polskich artystów – z Warszawy i Krakowa. W rozmowie z DW zgodnie mówili o dominacji sztuki abstrakcyjnej na tym wydarzeniu. Ich prace zresztą również reprezentowały najbardziej zauważalne tutaj nurty.

Eva Mitera opowiada, że w swoim malarstwie stosuje między innymi bardzo tradycyjne techniki, by w obrazach realistycznych osiągnąć złudzenie ruchu.

– To nieco marzycielskie obrazy chmur. Próbuję namalować ich ruch; uzyskać wrażenie, że chmury się ruszają, gdy się na nie patrzy. By uzyskać ten efekt, używam technik starych mistrzów holenderskich, stosując cieniutkie warstwy farby.

Jej sporej rozmiarów tonda z puszystymi obłokami na błękitnym niebie faktycznie przywodzą na myśl XVII-wieczne niderlandzkie pejzaże, choćby Philipsa Konincka, a chwilami może nawet rokokowe obrazy, na przykład Antoine’a Watteau czy Giambattisty Tiepolo. Przynajmniej takie było moje pierwsze skojarzenie.

Podobny zabieg artystka stosuje w swoich pracach abstrakcyjnych, ale te obrazy są już bardzo kolorowe. – Ta abstrakcja również wyszła z malarstwa holenderskiego; to też są cienkie warstwy farby, ale obraz jest zupełnie inny. Próbuję przekazać uczucie bycia w naturze, wywołać u patrzącego wrażenie na przykład ciepła lub powiewu wiatru, albo by się poczuł jak przy ognisku lub w lesie, w dżungli.

Edyta Grzyb: kolor podkreśla siłę kobiet i ich energię Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Kolor jest również bardzo istotny w pracach Edyty Grzyb, która ze swoimi pracami przyjechała do Kolonii z Krakowa. Jak powiedziała DW, zauważyła dużo prac abstrakcyjnych, ale dla niej najważniejszą inspiracją są emocje oraz silne kobiety. – Cieszę się, że osoby oglądające moje prace rozumieją ten przekaz; mówią, że widzą te emocje poprzez kolor, czują tę energię.

I choć koloru wśród prezentowanych na targach prac bez wątpienia nie brakuje, Edyta Grzyb ma ciekawe spostrzeżenie. – Zauważam od pewnego czasu, właśnie w związku z wydarzeniami na świecie, kryzysem czy wojną w Ukrainie, że ludzie dłużej się zastanawiają, co kupują i bywa, że jednak wybierają obrazy stonowane, bezpieczne. Może to nie jest czas na takie szaleństwo? Bo kolor trochę takim szaleństwem jednak jest.

Michał Żytniak i jego "prymitywno-abstrakcyjno-geometryczne" prace Zdjęcie: Dagmara Jakubczak/DW

Michał Żytniak podkreśla, że wydarzenia tego typu to znakomita okazja, by pokazać się szerszej publiczności poza krajem. Jak mówi, maluje „rzeczy ze swojego życia, własne doświadczenia”. – Prosto, figuratywnie, choć pojawiały się głosy, że moje malarstwo jest prymitywno-abstrakcyjno-geometryczne.

Jego obrazy są bardzo wyraziste; mocne barwy wypełniają kształty ze spontanicznie malowanych ciemnych, grubych linii. To zarówno sceny z życia codziennego, jak i miejskie widoki; zamaszyście opowiedziane proste historie. Podczas targów wzbudził zainteresowanie między innymi galerii z Düsseldorfu. – Może jest to początek jakieś nowej przygody? – zastanawia się podczas rozmowy z DW.

Targi Discovery Art Fair mają w tym roku dwie edycje: w Kolonii (26.-28.04.2024) i we Frankfurcie (01.-03.11.2024).

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na Facebooku! >>