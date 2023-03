Sztuczna inteligencja. Niemiecka Rada Etyki zaleca ostrożność

Niemiecka Rada Etyki wzywa do ustanowienia jasnych reguł i ograniczeń dotyczących wykorzystywania sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI – red.) w podstawowych dziedzinach życia społecznego. „Programy nie dysponują własnym rozumem, nie działają samodzielnie i dlatego nie mogą przejąć odpowiedzialności za swoje działanie – wynika z oświadczenia Rady Etyki przedstawionego w poniedziałek w Berlinie. AI nie powinna zatem zastępować człowieka” – wyjaśniała przewodnicząca gremium, etyczka medyczna Alena Buyx.

„Sztuczna inteligencja musi wspierać rozwój człowieka, a nie go zastępować” – dodała Buyx. „To są podstawowe zasady oceny etycznej. W codziennym świecie algorytmy już od dawna przejmują ważne funkcje.Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do wykrywania raka, do nauki angielskiego, określania, kto ma prawo otrzymać świadczenia socjalne, czy do wpływania na zachowania w internetowych sieciach społecznych” – tłumaczy Buxy. Ponieważ technologia dociera wszędzie i zajmuje się coraz ważniejszymi obszarami, społeczeństwo powinno dokładnie przyjrzeć się temu, do czego chce używać AI – i do czego nie powinno jej używać, przekonywała etyczka.

Sztuczna inteligencja i zagrożenia

W swoim prawie 300-stronicowym oświadczeniu Rada Etyki przeanalizowała możliwe zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w czterech podstawowych dziedzinach: medycynie, edukacji szkolnej, komunikacji społecznej i kształtowaniu opinii publicznej oraz administracji publicznej. Naukowcy podkreślają, że we wszystkich dziedzinach to człowiek musi grać decydująca rolę, a szanse i ryzyka użycia sztucznej inteligencji zawsze zależą od konkretnego zastosowania.

Według Judith Simon szefowej grupy roboczej Rady Etyki, zajmującej się tematem AI: „Diabeł tkwi w szczegółach”. Ta sama aplikacja może poszerzyć możliwości działania, ale jednocześnie może je w innym miejscu ograniczać.Z tego powodu Rada Etyki powstrzymuje się od konkretnych zaleceń w dziedzinie prawa czy generalizowania oceny poszczególnych aplikacji, takich jak, na przykład, bot ChatGPT.

Buyx ostrzega, że nadmierne oparcie sie na AI, zwłaszcza w medycynie, może doprowadzić do utraty kluczowych kwalifikacji u personelu medycznego, na przykład w zakresie diagnostyki. Także w administracji nie należy ślepo stosować się do zaleceń AI.Należy również podjąć działania mając na celu środki chroniące przed dyskryminacją przy stosowaniu AI, zaleca Rada Etyki w swojej opinii.

W edukacji technologia nie powinna być – zdaniem etyków – celem samym w sobie, ale powinna wspierać samostanowienie i rozwój osobowości człowieka. W dziedzinie komunikacji publicznej Rada Etyki zwróciła uwagę na wpływ algorytmów na kształtowanie opinii publicznej oraz wzrost hejtu i mowy nienawiści w internecie.

Europejska publiczna infrastruktura cyfrowa

Infrastruktura komunikacji cyfrowej jest obecnie w rękach kilku tylko firm, głównie z siedzibą w USA i Chinach, powiedział zastępca przewodniczącego Rady Etyki, Julian Nida-Rümelin. Dlatego Rada Etyki proponuje dlatego stworzenie europejskiej publicznej infrastruktury cyfrowej, na przykład w formie fundacji.Sieć ta mogłaby działać niekomercyjnie i promować podstawowe wartości demokratyczne, tłumaczył Nida-Rümelin.Alena Buyx dodała, że mogłoby to również ograniczyć zależność od dostawców zagranicznych i komercyjnych w zakresie AI.

Niemiecka Rada Etyki składa się z 24 naukowców z różnych dyscyplin, w tym medycyny, prawa, filozofii i teologii. Doradza ona politykom przede wszystkim w kwestiach bioetycznych i medyczno-etycznych. Jak podaje Rada Etyki, obecne oświadczenie jest reakcją na sugestię byłego przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schäuble (z partii CDU) w 2021 roku.

