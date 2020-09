Szok na Słowacji: dwa uniewinnienia w sprawie zabójstwa Kuciaka

Podejrzany o zlecenie zabójstwa przedsiębiorca Marian Koczner został skazany jedynie na karę grzywny w wysokości 5000 euro za nielegalne posiadanie 60 sztuk amunicji, do czego się zresztą przyznał. Sądowi nie udało się natomiast udowodnić, że faktycznie zlecił zamordowanie dziennikarza Jána Kuciaka. Jego nieobecna dziś w sali sądowej przyjaciółka Alena Zsuzsová, która miała przekazać zlecenie zabójcom, a potem pieniądze za jego wykonanie, również została uniewinniona.

Jedynie Tomász Szabó, który zawiózł na miejsce zbrodni w Wielkiej Maczy Miroslava Marczeka, zabójcę Martiny i Jána, został dziś uznany winnym – także w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy Petera Molnára, które zostało włączone do tego procesu – i skazany na 25 lat pozbawienia wolności.

Koczner pozostanie jednak w więzieniu, ponieważ w innym procesie otrzymał jeszcze nieprawomocny wyrok 19 lat więzienia. Zsuzsová natomiast nie nacieszyła się zbyt długo odzyskaną wolnością. Przed bramą więzienia została ponownie aresztowana, ponieważ zostanie oskarżona o zlecenie innego zabójstwa.

Marian Koczner na sali sądowej pod szczególnym nadzorem

Zdruzgotani rodzice

Gdy sędzia Rużena Sabová ogłosiła uniewinnienie Kocznera i Zsuzsovej, bliscy zamordowanych wyszli z sali sądowej. Z ich gestu jasno wynikało, że nie spodziewali się takiego wyniku procesu. Nie usłyszeli już zalecenia sądu, że mogą dochodzić swoich roszczeń wobec dwojga uniewinnionych na drodze cywilnej.

– Ktoś pociąga za sznurki, a my żadnych sznurków nie mamy. I nie mamy też pieniędzy – skarżyła się potem Zlatica Kusznírová, matka Martiny. Pełnomocnik rodziców Jána, Daniel Lipszic, przeczytał dziennikarzom ich krótkie oświadczenie, które dostał wczoraj wieczorem: „Nie rozumiemy, co się stało, ale czujemy to. Wytrzymamy.“

„Ten wyrok mnie zszokował”

Wyrok wywołał na Słowacji ogólną konsternację. – Ten wyrok sądu mnie zszokował, będę musiała zrozumieć jego uzasadnienie – zareagowała słowacka prezydentka Zuzana Czaputová. – Respektuję go, ale oczekuję, że poszukiwanie sprawiedliwości na tym się nie zakończy i będzie kontynuowane w Sądzie Najwyższym – powiedziała, życząc rodzicom zamordowanych wielu sił „w tym trudnym momencie”.

– Wygląda na to, że ewidentni konstruktorzy tego morderstwa próbują uciec przed pazurami sprawiedliwości. Wierzmy, że sprawiedliwość na nich poczeka – napisał premier Igor Matovicz. Swoje niezadowolenie wyraziło wielu innych polityków.

Rodzice zamordowanych

10 kluczowych dowodów

W podobny sposób komentowały to media. „Zabójstwo Jána i Martiny pozostaje na razie bez kary. Ponieważ mordercy nie działali bez zlecenia“, napisała Beata Balogová, redaktor naczelna dziennika „SME“.

„W świetle uzyskanych dowodów wyrok jest szokujący“ – ocenia z kolei gazeta „Denník N“, która dwa dni wcześniej przedstawiła „10 kluczowych dowodów przeciwko Kocznerowi w sprawie zabójstwa Jána Kuciaka”. Obejmowały na przykład one wypowiedzi obu wcześniej skazanych oskarżonych, pośrednika Zoltána Andruskó i zabójcy Miroslava Marczeka, ale także tysiące wiadomości w komunikatorze Threema, które oboje wymieniali między sobą.

Według „Denníka N“ o niewinności obojga głównych oskarżonych zadecydowało dwóch z trojga sędziów składu sędziowskiego, Ivan Matel i Rastislav Stieranka. Natomiast przewodnicząca Rużena Sabová miała być temu przeciwna.

Szokujący, ale nie niespodziewany

Adwokat Daniel Lipszic, który swego czasu był ministrem spraw wewnętrznych i ministrem sprawiedliwości, uważa ten wyrok za „merytorycznie błędny“. W rozmowie z dziennikarzami wypunktował kilka jego fragmentów. Podkreślił, że zeznania Andruskó były wiarygodne, by skazać Szabó, ale zostały poddane w wątpliwość, kiedy mówił o Kocznerze i Zsuzsovej.

Ten wyrok nie był jednak całkiem zaskakujący. Już przesunięcie jego ogłoszenia z 5 sierpnia na 3 września wywołało spekulacje na temat różnic zdań w składzie sędziowskim. „Bardzo ważny powód musiał spowodować to opóźnienie“, podejrzewał wtedy prokurator Juraj Novocký.

Spór przechodzi teraz do drugiej instancji, do Sądu Najwyższego.

Walka toczy się dalej

Ale to tylko pierwsza runda. Zarówno prokurator Vladimír Turan, jak i pełnomocnicy rodziców zamordowanych, Daniel Lipszic i Roman Kvasnica, złożyli apelacje. Spór przechodzi teraz do drugiej instancji, do Sądu Najwyższego.

– Rodzice Jána i Martiny nie poddają się – zapewnił ich pełnomocnik Lipšic. – Zło zwycięży, jeśli ludzie, dla których sprawiedliwość znaczy wiele, wycofają się i ulegną. Jestem przekonany, że w tym wypadku nie ma o tym mowy – dodał.