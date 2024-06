Migracja Niemcy

Szlak białoruski: znowu więcej migrantów w drodze

Dagmara Jakubczak opracowanie

16.06.2024 16 czerwca 2024

Z Rosji i Białorusi przez Polskę do Niemiec: co miesiąc tą trasą przemieszczają się setki osób. Polska wzmocniła granicę, Niemcy przeprowadzają stacjonarne kontrole. Ale co to wszystko daje?