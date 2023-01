Szefowa Parlamentu Europejskiego za dostawą Leopardów z Niemiec do Ukrainy

Roberta Metsola zaznaczyła podczas wizyty w Bawarii, gdzie spotkała się z klubem parlamentarnym CSU w Bundestagu, że ważne jest dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Opowiedziała się również za dostawą czołgów Leopard, czego domagają się również CSU i politycy innych partii.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego powiedziała, że Rosja chce, aby Europa odwróciła oczy od Ukrainy i skomentowała, że nie wolno do tego dopuścić. Dodała, że istotne jest, aby Europa nadal wspierała Ukraińców politycznie, humanitarnie i militarnie. Ale jednocześnie ważne jest też, by Europa wzmocniła własne siły obronne i stała się „prawdziwą unią obronną”.

„Rząd Niemiec to pięta achillesowa Europy"

Alexander Dobrindt z CSU, w obecności przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, ostro zaatakował niemiecki rząd. Uznał, że słabe przywództwo Niemiec to powód, dla którego Europa jako całość nie może być obecnie silna.

– Słaby rząd federalny to pięta achillesowa Europy – powiedział polityk CSU. Jego partia już wcześniej krytykowała niemiecki rząd zarzucając mu, że kanclerz Scholz zareagował dopiero po decyzji Paryża o dostarczeniu Ukrainie czołgów.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew

Decyzję Berlina o dostawie Ukrainie Mardów i systemu baterii Patriot skomentował także ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew. Wyraził przekonanie, że po bojowych wozach piechoty do Ukrainy mogą trafić też czołgi zachodniej budowy.

– Jestem optymistą. Po niemal roku od rozpoczęcia tej duże rosyjskiej inwazji, wiele osób w Niemczech wreszcie zrozumiało, że w tej wojnie chodzi o istnienie Ukrainy i pokój w całej Europie – odpowiedział Ołeksij Makiejew w rozmowie z „Wirtschaftswoche” na pytanie, jak ocenia szanse, że Niemcy dostarczą teraz także Kijowowi czołgi bojowe Leopard.

Bojowe wozy piechoty przeznaczone są do chronionego transportu małych grup żołnierzy do i w strefie walki, a także zapewniają wsparcie ogniowe. Główne czołgi bojowe mają dużą siłę ognia, stałą załogę i są używane do zwalczania wrogich czołgów lub innych celów.

– Bojowy wóz piechoty Marder przyniesie ogromne korzyści naszym siłom lądowym – powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech. Podziękował także za zapewnienie systemów obrony powietrznej. Zapowiedziany system Patriot wraz z dostarczonymi już Gepardami i systemem obrony powietrznej Iris-T, przyczyni się, jak podkreślił, w decydujący sposób „do ochrony ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami”.

– Nawet jeśli dla niektórych brzmi to dziwnie: niemiecka broń ratuje życie i przyczynia się do przywrócenia pokoju w Europie – stwierdził.

(AFP, DPA/gwo)

