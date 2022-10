Szefowa MSZ Niemiec do Kijowa i Warszawy: „Możecie na nas liczyć”

W swoim wystąpieniu we wtorek, 18 października, szefowa niemieckiej dyplomacji przypomniała o trosce krajów Europy Środkowej i Wschodniej odnośnie ich bezpieczeństwa.

Annalena Baerbock podkreśliła, że co rusz jest pytana czy można polegać na Niemczech? – I to pytanie usłyszałam również, gdy 3 października w Warszawie, na cmentarzu poległych w Powstaniu Warszawskim 1944 roku spotkałam 87-letnią Wandę Traczyk-Stawską”. „Czy możemy ufać, że Republika Federalna Niemiec będzie chronić naszych ukraińskich przyjaciół i sąsiadów, którzy teraz muszą doświadczyć tego, czego ja doświadczałam w 1944 roku? Że Niemcy, że wy, nawet jeśli zima będzie ciężka, będziecie nadal chronić tych ludzi?” – zapytała Traczyk-Stawska. – Tak, możecie na nas liczyć. Bezpieczeństwo państw bałtyckich, bezpieczeństwo Europy Wschodniej to bezpieczeństwo Niemiec! W sytuacji zagrożenia będziemy bronić każdego centymetra terytorium naszego sojuszu” – zapewniła Baerbock, przemawiając na Berlińskim Forum Polityki Zagranicznej Fundacji im. Koerbera.

Solidarność europejska nie jest „celem samym w sobie”, ale „naszym ubezpieczeniem na życie” – podkreśliła. W swoim przemówieniu często powtarzała zdanie, które usłyszała od młodej Estonki: „Martwe uczennice w Ukrainie. To mogłyśmy być także my”.

Pomoc Ukrainie

Baerbock zapewniła po raz kolejny Kijów, że Niemcy będą wspierać Ukrainę politycznie, gospodarczo i humanitarnie, ale „także nadal będą ją intensywnie wspierać zbrojnie”. Ostatecznie Ukraina „w swojej walce o przetrwanie broni także europejskiej wolności” – powiedziała.

Szefowa niemieckiej dyplomacji skrytykowała apele, by Ukraina negocjowała z Rosją, wykazała się „gotowością do kompromisu” i nie nalegała na zwrot wszystkich swoich terytoriów. To – jak określiła – „naiwna postawa”, która zawiodła już przy aneksji Krymu przez Rosję. Prezydent Rosji Władimir Putin bardzo wyraźnie mówi o celu, jakim jest „całkowite podporządkowanie Ukrainy”. Niemcy muszą nadal wspierać Ukrainę – podkreśliła.

Niemcy przez długi czas „uznawały bezpieczeństwo w Europie za zbyt oczywiste” i muszą teraz uczyć się na błędach z przeszłości. „Wschodnioeuropejscy przyjaciele” ostrzegali już wcześniej, „ale nie słuchaliśmy ich” – przyznała Annalena Baerbock.

Teraz należy m.in. unikać „jednostronnego uzależnienia gospodarczego” od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, rozszerzyć europejską współpracę w dziedzinie obrony i lepiej chronić ważną infrastrukturę, taką jak linie kolejowe, przewody elektryczne czy internetowe.

Walka systemów

W swoim przemówieniu Annalena Baerbock postrzegała wojnę w Ukrainie jako część „konkurencji między systemami” – „między demokracją a reżimami autorytarnymi”. Z tego powodu – powiedziała – Niemcy i ich partnerzy muszą zaangażować się także w innych regionach świata, jak Bałkany Zachodnie czy Afryka Wschodnia, nie pozwalając, by „inni wypełnili tę próżnię”.

W tym kontekście szefowa niemieckiej dyplomacji wskazała również na potrzebę sformułowania niemieckiej strategii dotyczącej Chin, która jest osadzona w europejskiej strategii. Ponadto Niemcy muszą coraz bardziej pomagać innym krajom w radzeniu sobie z kryzysem klimatycznym, który jest „największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa”.

