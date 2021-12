Szefowa MSW ostro o radykalizmie: „Nie damy się zastraszyć”

Wobec przeciwników szczepień i debaty na temat obowiązkowych szczepień nowa minister spraw wewnętrznych Niemiec wypowiada się bardzo zdecydowanie: „Jeśli dojdziemy do wniosku, że bez tego kroku nie uda nam się wyjść z pandemii, nie możemy pozwolić, by radykalna mniejszośćnas zastraszyła i powstrzymała” – powiedziała Nancy Faeser tygodnikowi „Der Spiegel”.

„Nie odpuścimy nawet o milimetr”

Minister spraw wewnętrznych po raz kolejny zapowiedziała twarde działania wobec prawicowych ekstremistów i tzw. negacjonistów koronawirusa (Querdenker). W protesty przeciwko pandemicznym środkom zapobiegawczym w wielu przypadkach zaangażowanie był właśnie prawicowi ekstremiści. „Przeciwko takim małym grupom musimy działać z całą mocą i za pomocą wszystkich możliwości państwa prawa” – zaznaczała Nancy Fraeser. „Nie możemy odpuścić nawet o milimetr”.

Minister ponadto podkreśliła, że chce bliżej przyjrzeć się komunikatorowi internetowemu Telegram oraz zwiększyć nacisk na prowadzenie dochodzeń w sprawie osób, które rozpowszechniają hejt w sieci: „To musi być jasne dla wszystkich: Każdy, kto szerzy nienawiść i podżega w internecie, będzie miał do czynienia z policją”.

Turyngia: podczas demonstracji antyszczepionkowców rannych zostało 14 policjantów

Bas: platformy internetowe coraz niebezpieczniejsze

Przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas wzywa również, by zwiększyć odpowiedzialność platform internetowych. „To, co dzieje się obecnie w internecie, nie jest już normalną demokratyczną dyskusją, którą trzeba wytrzymać, ale stanowi rosnące zagrożenie” – powiedziała w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”. Przez dwanaście lat pracy w parlamencie, jak dodała, z czymś takim się jeszcze nie spotkała.

Katolicki biskup Erfurtu, Ulrich Neymeyr, potępił brutalne ataki na policjantów podczas demonstracji przeciwko ograniczeniom pandemicznym. – Całkowicie nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy policjanci są obrażani, a nawet doświadczają przemocy fizycznej podczas służby” – mówił hierarcha.

Według policji, 14 funkcjonariuszy zostało rannych podczas demonstracji, która odbyła się w ubiegłą sobotę (11.12.2021) w Greiz w Turyngii. Biskup Neymeyr – w związku z kolejnymi zapowiedziami marszów protestacyjnych – wezwał do zachowania rozwagi. – Patrzcie uważnie, pod jakimi hasłami i z kim maszerujecie – apelował.

Pracownicy sklepów są często obrażani przez antyszczepionkowców

Handel domaga się szacunku dla swoich pracowników

Branża handlowa również czuje się zobowiązana, by upominać nieuprzejmych klientów. Przed ostatnim dużym weekendem sprzedaży apeluje o szacunek w kontaktach ze sprzedawcami, którzy muszą sprawdzać świadectwa szczepień przy wejściach do sklepów.

– Klienci powinni traktować pracowników sklepów, którzy przeprowadzają kontrole 2G (zaszczepieni lub ozdrowieńcy – red.), z należytym szacunkiem i ich nie obrażać – powiedział dyrektor generalny Stowarzyszenia Handlu Wyrobami Tekstylnymi i Skórzanymi (BTE), Rolf Pangels.

BTE już tydzień temu skarżyło się na agresywność niektórych klientów podczas kontroli 2G. Andreas Bartmann, wiceprezes stowarzyszenia, poinformował, że pracownicy handlu detalicznego często osiągali granice swoich możliwości podczas kontroli 2G.

– Gdy odmawia się wstępu nieszczepionym, obelgi są na porządku dziennym. Agresja wzrasta na masową skalę – uważa Andreas Bartmann. Jak dodał, niektórzy pracownicy są opluwani podczas kontroli.

(KNA, DPA, EPD/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>