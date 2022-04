Szefowa KE w Kijowie: Ukraina należy do europejskiej rodziny

- Będziemy stać u waszego boku, jeśli marzycie o Europie - powiedziała dziś von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Moje dzisiejsze przesłanie jest takie, że Ukraina należy do rodziny europejskiej - podkreśliła przewodnicząca eurokomisji. Dodała, że ukraiński wniosek o członkostwo w UE został dostrzeżony. Mówiła w tym kontekście o "pierwszej pozytywnej odpowiedzi". Przekazała Zełenskiemu kwestionariusz, który ma być podstawą do rozmów o przystąpieniu do UE. Kijów złożył wniosek o członkostwo w UE wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę.

Obecnie Komisja Europejska rozpatruje ten wniosek na zlecenie Rady Europejskiej. Przystąpienie do UE to długi i skomplikowany proces. Nawet jeśli Komisja Europejska pozytywnie oceni wniosek, negocjacje mogą trwać długo, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE muszą wyrazić na nie zgodę. Jednak von der Leyen obiecała w piątek szybkie działania. Powiedziała, że jest do dyspozycji siedem dni w tygodniu przez całą dobę, aby pomóc Ukrainie w wypełnieniu kwestionariusza. - Przygotowanie naszej rekomendacji nie będzie trwało tak jak dotychczas kilka lat, a raczej kilka tygodni - obiecała.

Von der Leyen, Borell i Heger przy ciałach zamordowanych cywilów w Buczy (8.04.22)

Wcześniej von der Leyen w towarzystwie szefa unijnej dyplomacji Josepa Borella i premiera Słowacji Eduarda Hegera odwiedziła Buczę na przedmieściach Kijowa. W mieście tym znaleziono liczne masowe groby i zwłoki zamordowanych cywilów. - Zobaczyliśmy okrutne oblicze armii Putina, zobaczyliśmy bezwzględność i brutalność, które towarzyszyły okupacji tego miasta - powiedziała w Buczy von der Leyen. Niemiecka polityk podkreśliła, że Ukraińcy niosą pochodnię wolności. Poinformowała, że tematem rozmów w Kijowie było to, w jaki sposób UE mogłaby zwiększyć swoją pomoc. Unia Europejska mobilizuje swoją siłę ekonomiczną, aby prezydent Rosji Władimir Putin zapłacił jak najwyższą cenę - zaznaczyła von der Leyen. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD zaznaczyła, że UE wprowadziła już embargo na dostawy rosyjskiego węgla i analizuje możliwość wprowadzenia podobnego embarga na ropę.

(DPA/du)