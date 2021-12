Szefowa dyplomacji Niemiec: „Nord Stream 2 obecnie nie może uzyskać zezwolenia”

Według minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock nie może zostać obecnie wydana zgoda na działanie kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2.

Partie koalicji rządowej SPD, Zieloni i FDP zapisały w umowie koalicyjnej, że do projektów energetycznych będzie miało zastosowanie europejskie prawo energetyczne. „To oznacza, że w obecnej sytuacji gazociąg nie może uzyskać zezwolenia, ponieważ nie spełnia wymogów europejskiego prawa energetycznego, a kwestie bezpieczeństwa pozostają nierozwiązane” – powiedziała polityk Zielonych w niedzielę wieczorem (12.12.2021) w wiadomościach nadawanych w niemieckiej telewizji ZDF.

Obawy o inwazję Rosji na Ukrainie

Ponadto rząd w Waszyngtonie i poprzedni rząd w Berlinie uzgodniły, „że w przypadku dalszych eskalacji gazociąg ten nie może być w ten sposób podłączony do sieci” – powiedziała Baerbock, nawiązując do napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Rosja od tygodni gromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy. Podsyca to obawy Zachodu o nieuchronną inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Moskwa zaprzecza temu i oskarża rząd w Kijowie o prowokację.

Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock

„Obecnie jesteśmy na etapie, w którym wspólnie chcemy zrobić wszystko, aby mogły się ponownie odbyć rozmowy, bo rozmowy są najlepszym i najpewniejszym środkiem, aby nie doszło do dalszej eskalacji” – mówiła Annalena Baerbock w ZDF.

Czas do początku stycznia

Budowa Nord Stream 2, biegnącego po dnie Bałtyku została zakończona kilka tygodni temu, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia. Niemiecka agencja ma czas do początku stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock jeszcze podczas kampanii wyborczej ostro sprzeciwiała się Nord Stream 2. Socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz nie zajął jeszcze jednoznacznego stanowiska w sprawie kontrowersyjnego gazociągu.

(DPA, AFP/dom)