Szefowa CDU broni Nord Stream 2

„Mówiłam zawsze, że popieramy ten projekt, niezależnie od tego, czy podchodzimy do niego teraz z sercem, czy nie” – powiedziała przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer w opublikowanej w czwartek (2.05.2019) rozmowie z DPA.

Szefowa CDU wyjaśniła, że ze względu na rezygnację z energii atomowej i z węgla, co ma nastąpić w nieodległej przyszłości, znaczenie gazu jako alternatywnego źródła energii wzrośnie.

„Oczywiste jest także to, że projekt ten wzbudza obawy w wielu krajach sąsiednich, szczególnie na Ukrainie, ale także w Polsce” – przyznała.

Gwarancje dla Ukrainy?

Kramp-Karrenbauer podkreśliła, że kanclerz Angela Merkel „bardzo mocno walczy o uregulowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

Szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer: „Zawsze mówiłam, że popieramy ten projekt”

Szefowa CDU powiedziała, że odmienne stanowisko w sprawie Nord Stream 2 kandydata europejskich chadeków na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfreda Webera nie ma negatywnego wpływu na wiarygodność Merkel, ani jego samego.

Weber zapowiedział, że w przypadku wyboru na stanowisko, użyje wszelkich środków prawnych, by zablokować budowę gazociągu przez Bałtyk.

Merkel aktywna

Kramp-Karrenbauer wyjaśniła, że Merkel „reprezentuje niemiecki punkt widzenia”, ale nie zapomina o interesach innych krajów, w tym także Ukrainy. Zwróciła uwagę, że projekt realizowany jest od dawna, wiele umów zostało podpisanych, a wiele inwestycji jest już zrealizowanych. Jej zdaniem nie ma przeszkód, by pomimo różnic w podejściu do Nord Stream 2, Merkel i Weber wystąpili razem 24 maja na wiecu w Monachium kończącym kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Weber należy do bawarskiej CSU – siostrzanej partii CDU. Obie partie tworzą jeden klub w Bundestagu, mają wspólny program wyborczy i wspólnie prowadzą kampanię przed wyborami do PE.

Niemiecki koncern nie ma wątpliwości

Mario Mehren – prezes zaangażowanego w budowę niemieckiego koncernu energetycznego Wintershall Dea powiedział tymczasem w wywiadzie dla dziennika kół gospodarczych „Handelsblatt", że Nord Stream 2 powstanie niezależnie od sprzeciwu i krytyki ze strony niektórych państw.

„Z naszego punktu widzenia Nord Stream 2 jest dobry, słuszny i ważny dla Europy” – powiedział menedżer. „Kto nie chce tej inwestycji, ten przedłuża okres korzystania z węgla” – dodał.

Nowelizacja dyrektywy gazowej UE oczami karykaturzysty

Jego zdaniem Europa będzie potrzebowała w przyszłości więcej gazu. „Gaz z Norwegii i z tranzytu przez Ukrainę jest dobry, a gaz z Rosji przez Nord Stream 2 miałby być zły? Taka dyskusja niczego nie wnosi do odpowiedzialnej polityki gospodarczej" – stwierdził Mehren.

„Prace trwają. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że projekt zakończy się sukcesem" – oświadczył. Jego zdaniem nowelizacja dyrektywy gazowej UE nie ma żadnego wpływu na budowę gazociągu. Nie ma także żadnych problemów z finansowaniem inwestycji.

Mehring zapowiedział, że w drugiej połowie 2020 roku, gdy jego koncern wejdzie na giełdę, Nord Stream 2 będzie gotowy. Do tego czasu szum ucichnie – przewiduje niemiecki menedżer.